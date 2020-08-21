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【法律迷思】華府封殺TikTok及WeChat 何為行政命令?

名人薈萃 17:01 2020/08/21

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近期中美關係惡化，兩國在不少貿易議題上針鋒相對。美國總統特朗普 (Donald Trump) 於8月6日正式簽署「行政命令」 (Executive Order)，以國家安全為由宣佈封殺中國社交應用程式「抖音」海外版本 Tik-Tok該行政命令規定任何美國個人或企業在45天後（即9月20日）不得與Tik-Tok或微信（WeChat）母公司騰訊」進行任何金錢交易

行政命令所帶來的影響

行政命令明確指出，任何受美國法律規管而與字節跳動的交易在45天限期後將會被禁止。雖然美國公司在9月20日後不能跟「字節跳動」進行交易，但在限期前的交易協議卻不受影響，任何美國公司皆可在限期前向「字節跳動」提出收購Tik-Tok。假如收購成功，Tik-Tok將可以繼續在美國營運。

可是，如果「字節跳動」未能在限期前與任何美國企業或個人達成交易協議，這意味著Tik-Tok很大機會需要從蘋果公司 (Apple Inc.)及谷歌 (Google) 的手機應用程式商店平台 (App Store) 下架，因為雖然美國商務部部長仍未列出受規範的交易範圍，但由於提供下載及更新服務涉及接受智慧財產權協議等服務條款，因此被要求下架的機會很大。

「行政命令」法律依據

「行政命令」是美國總統行使行政權所頒布和執行的命令，通常用作協助指導行政官員的行動。雖然美國憲法 (Constitution of the United States of America) 沒有清晰列明行政命令的使用權，但憲法的第2條說明美國總統擁有行政權以及獲授權決定如何執行法律、分配資源和管理行政官員。

要留意的是，美國總統頒布行政命令的權力並不是沒有限制。美國最高法院 (Supreme Court of the United States of America) 就曾指出發布任何行政命令都必須擁有憲法基礎，而憲法基礎可以是由憲法本身或美國國會所通過的法例所授予。若行政命令超出本身的憲法基礎，它們可以受到司法覆核 (Judicial Review) 的挑戰。

威脅美國國家安全

這次特朗普就引用了「國際緊急經濟權力法」 (International Emergency Economic Powers Act)、「國家緊急法」 (National Emergencies Act) 及美國法典 (United States Code)發布行政命令，並在命令中指出中國企業開發的行動應用程式在美國廣為散播，持續威脅美國國家安全、外交政策及經濟，因而須採取額外措施應對相關威脅。就Tik-Tok而言，美國政府表示它會自動擷取用戶資訊，讓中國政府有機會從中獲得美國民眾的個人資訊，同時它可能允許北京追蹤美國聯邦僱員與承包商的資訊，進行要脅或企業間諜活動。另外，Tik-Tok亦被指會過濾中國所認為政治敏感的信息，有機會被中國利用以發布有利予它的不實資料。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Albert So」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

 

 

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撰文 :  蘇文傑律師（Albert So） 客席法學教授、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席、Old Bailey & Associates 首席法律顧問

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