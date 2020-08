【法律迷思】華府封殺TikTok及WeChat 何為行政命令?

近期中美關係惡化,兩國在不少貿易議題上針鋒相對。美國總統特朗普 (Donald Trump) 於8月6日正式簽署「行政命令」 (Executive Order),以國家安全為由宣佈封殺中國社交應用程式「抖音」海外版本 Tik-Tok。該行政命令規定任何美國個人或企業在45天後(即9月20日)不得與Tik-Tok或微信(WeChat)母公司「騰訊」進行任何金錢交易。

行政命令所帶來的影響

行政命令明確指出,任何受美國法律規管而與字節跳動的交易在45天限期後將會被禁止。雖然美國公司在9月20日後不能跟「字節跳動」進行交易,但在限期前的交易協議卻不受影響,任何美國公司皆可在限期前向「字節跳動」提出收購Tik-Tok。假如收購成功,Tik-Tok將可以繼續在美國營運。

可是,如果「字節跳動」未能在限期前與任何美國企業或個人達成交易協議,這意味著Tik-Tok很大機會需要從蘋果公司 (Apple Inc.)及谷歌 (Google) 的手機應用程式商店平台 (App Store) 下架,因為雖然美國商務部部長仍未列出受規範的交易範圍,但由於提供下載及更新服務涉及接受智慧財產權協議等服務條款,因此被要求下架的機會很大。

「行政命令」法律依據

「行政命令」是美國總統行使行政權所頒布和執行的命令,通常用作協助指導行政官員的行動。雖然美國憲法 (Constitution of the United States of America) 沒有清晰列明行政命令的使用權,但憲法的第2條說明美國總統擁有行政權以及獲授權決定如何執行法律、分配資源和管理行政官員。

要留意的是,美國總統頒布行政命令的權力並不是沒有限制。美國最高法院 (Supreme Court of the United States of America) 就曾指出發布任何行政命令都必須擁有憲法基礎,而憲法基礎可以是由憲法本身或美國國會所通過的法例所授予。若行政命令超出本身的憲法基礎,它們可以受到司法覆核 (Judicial Review) 的挑戰。

威脅美國國家安全

這次特朗普就引用了「國際緊急經濟權力法」 (International Emergency Economic Powers Act)、「國家緊急法」 (National Emergencies Act) 及美國法典 (United States Code)發布行政命令,並在命令中指出中國企業開發的行動應用程式在美國廣為散播,持續威脅美國國家安全、外交政策及經濟,因而須採取額外措施應對相關威脅。就Tik-Tok而言,美國政府表示它會自動擷取用戶資訊,讓中國政府有機會從中獲得美國民眾的個人資訊,同時它可能允許北京追蹤美國聯邦僱員與承包商的資訊,進行要脅或企業間諜活動。另外,Tik-Tok亦被指會過濾中國所認為政治敏感的信息,有機會被中國利用以發布有利予它的不實資料。

如讀者有任何法律上的問題,歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Albert So」留言。想了解更多法律資訊,請參考YouTube「法律迷思」頻道。

