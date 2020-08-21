海關破獲市值1.9億走私凍肉 一共拘13人

海關於上周四及五採取行動，於13日晚在龍鼓洲對開海面，截獲2艘可疑船隻，並檢獲載有160公噸美國入口貴價凍肉、市值約2,500萬元，即場拘捕4名男子。之後海關再到九龍、新界包括7個商業登記地址、4個住宅、貨櫃場、碼頭辦公室等13處，拘捕6男3女。行動中檢獲約1,500萬元現金，價值300萬元包括金條、金器和名錶等，以及大量涉案文件。被捕10男3女、介乎40至65歲，涉嫌串謀出口未列載貨倉單貨物，違反進出口條例，以及有組織及嚴重罪行條例。

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及後海關再到九龍、新界包括7個商業登記地址、4個住宅、貨櫃場、碼頭辦公室等13處，拘捕6男3女。行動中檢獲約1,500萬元現金，價值300萬元包括金條、金器和名錶等。被捕的10男3女、年齡介乎40至65歲，涉嫌串謀出口未列載貨倉單貨物，違反進出口條例，以及有組織及嚴重罪行條例。

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海關特別調查第一組指揮官王禮庸稱，涉案集團以家庭形式經營，集團主腦聯同兩名兄妹、妻子、妹夫及親屬，分別負責處理犯罪得益、擔任任貨櫃場監測人，以及安排躉船和拖船作爲走私物流的工作。走私的入口凍肉會先運送到貨櫃場拆櫃及包裝後再運到碼頭，入夜將放有凍肉的躉船拖到香港西部水域附近，與接應的快艇或貨船交收，再運往南沙或番禺等地區的荒廢碼頭落貨。

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