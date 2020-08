【美國大選】拜登演說獲霍士極高評價「交出全疊打」

▲ 【美國大選】拜登演說獲霍士新聞極高評價「交出全疊打」

美國民主黨全國代表大會踏入第4日,拜登正式獲得民主黨的提名。他的接受提名演說中,不少談政策、少講管治風格,將今次選舉塑造為光與暗、正與邪的對立,簡單有力訊息大獲好評,被視為立場親特朗普的霍士新聞,亦大讚拜登演說,形容拜登交出全疊打。

霍士新聞(Fox News)主播Chris Wallace,對拜登演講讚不絕口,稱演講成效卓越(enormously effective),摧毀負面的角色定形,指特朗普將要面對真正的對手,而非諷刺漫畫角色。

Chris Wallace絕非拜登支持者,過去數個月,他不斷質疑拜登精神狀況,並曾斥拜登副手賀錦麗(Kamala Harris)日前的演說,充斥民主黨一貫陳腔濫調(Democratic boilerplate),對拜登今次演講評價如此之高,無疑令外界意外。

曾在小布殊年代任白宮發言人的霍士評論員Dana Perino亦稱,拜登在決定性的最後關頭交出全疊打(hit a home run in the bottom of the ninth),指拜登講話的速度、節奏、能量、感情都把握得好,相信拜登回看自己表現,亦會認同這是他有生之年最佳的演講。

特朗普疲勞轟炸式地攻擊拜登精神狀況,加上霍士等被認為親特朗普的傳媒,不斷重複有關論調,雖指控頗無厘頭、欠缺根據,但重複次數太多,確實令不少美國人相信拜登痴呆。拜登今次的演講表現,無疑令有關講法顯得滑稽,不攻自破。

拜登在演說開首,引用著名美國非裔民運領袖Ella Baker的名言,「予人民光,他們自然會找到出路(Give people light and they will find a way)」,拜登稱現任總統讓美國籠罩黑暗中太久,帶來太多憤怒、太多恐懼、太多分化(The current president has cloaked America in darkness for much too long. Too much anger. Too much fear. Too much division)。

拜登稱美國正處於非常艱難的時期,一場完美風暴中,4大危機同時來襲,逾百年來最嚴重的疫情,大蕭條以來最嚴重經濟危機、60年代以來最嚴重種族衝突以及愈來愈嚴重的氣候問題,故今次選舉更為重要。

拜登在演說中多次提到希望與光明這個主題,稱:「我們可選擇更多憤怒、更缺希望、更分化的路、黑暗與懷疑的路。又或走截然不同的路,利用這次機會,一起療傷、重生、團結,走希望與光明的路。」(We can choose the path of becoming angrier, less hopeful, and more divided. A path of shadow and suspicion. Or we can choose a different path, and together, take this chance to heal, to be reborn, to unite. A path of hope and light.)

