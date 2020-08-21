外型似足黑武士 印尼發現巨大深海水曱甴

海洋佔地球總表面面積的七成，蘊藏大量未發現的生物。有科學家近日發表期刊，提到在印尼海域發現巨大的深海水曱甴，外型像《星球大戰》的黑武士，體形之大媲美一隻小型犬隻。

國際動物分類學期刊《ZooKeys》提到，新加坡國立大學科學部黃䙫麟教授於2018年，連同團隊到印尼爪哇島海域進行考察，運用拖網、挖泥以及多種海底挖掘裝置，於800至2100米深海收集到近1.2萬隻，超過800種，包括魚、蟹、水母等的海洋生物。

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而這次新發現的深海水曱甴，為兩個在950至1260米深海收集到的雄性和雌性的樣本。因為其體形巨大，團隊以印尼語「巨人 rakasa 」，為品種起名 Bathynomus raksasa。樣本全長約13英寸（即33厘米），為超過 10,000 個品種紀錄當中，野外發現體型最大的一種，也是印尼水域首度發現有大王具足蟲屬品種。團隊指新發現的品種，頭盾和腹節有獨特形狀，尾部分有11至13條短刺。

團隊表示在考察前有一些希望找到的生物，而這次發現的Bathynomus raksasa，正是其中一個目標。他們相信，這個深海地區的生物多樣性非常高，絕對有更多可以探索的地方。

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