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【二手樓價】 CCL疫市回升　中原：九月入秋樓價睇升 

股樓投資 16:46 2020/08/21

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疫情近期有緩和趨勢，二手樓價也見起色，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）終止三連跌，按周升0.18%，最新報180.90點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，本地疫情持續緩和，睇樓活動逐漸恢復，帶動二手成交上揚，又稱樓價升勢受阻只屬短暫，料今年九月入秋後，樓價走勢愈見明朗。 

四大指數方面，除了CCL按周回升，其餘指數均告齊升。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.37點，按周升0.11%；CCL（中小型單位）報181.49點，按周升0.14%；CCL（大型單位）報177.85點，按周升0.40%。 

分區指數方面，走勢反覆，兩升兩跌。新界東CCL Mass報191.62點，按周升0.83%。九龍CCL Mass報178.45點，按周升0.17%。新界西CCL Mass報168.01點，按周跌0.13%。港島CCL Mass報192.26點，按周跌0.17%。

有代理說，近期確診宗數減少，多了客人睇樓。事實上，據中原統計，十大屋苑周末預約睇樓量三連升，按周升14.3%，數量為6周最多。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，最近本港疫情漸見紓緩，市場氣氛穩步向好，買家陸續恢復入市信心。

相關文章：【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽

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撰文 : 黃卓賢

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