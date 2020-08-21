【京東股價】京東與申通停合作 傳商家9月起無法查看物流信息

▲ 京東剎停與申通的合作，據指，有京東平台的商家表示，依然可以選擇由申通快遞發貨，但8月31日後無法看到申通的物流信息。

京東 （09618） 股價創新高之際，京東近日暫停與申通（深：002468）合作的事件引發市場關注，京東與阿里巴巴 （09988） 兩大電商巨頭在快遞業務上的博弈亦逐漸明顯。據內地媒體報道，京東回應指，此次京東以合同到期為由停止平台商家使用申通發貨，主要原因是阿里巴巴成為申通大股東，京東物流不能在阿里平台發貨。

內媒續指，有京東平台的商家表示，依然可以選擇由申通快遞發貨，但8月31日之後無法看到申通的物流信息。

7月底，京東在賣家論壇里掛出《關於合作快遞服務調的通知》，要求商家停用申通等幾家快遞公司，及時切換快遞供應商，如不切換將影響到商家正常發貨。京東解釋，阿里巴巴成為申通快遞的大股東，而京東物流想入駐阿里旗下電商平台的合作需求得不到回應，有違「公平、對等、共贏」的合作原則，只能暫停合作。而申通與京東開放平台的合同早在去年6月就已到期，並未就續約達成一致。

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編輯：袁諾曦