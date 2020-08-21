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【放寬入境】日本擬9月放寬入境限制　料260萬人可再入境

環球政經 16:44 2020/08/21

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新冠肺炎肆虐，多國仍採取多項的防疫入境限制措施，禁止外籍人士入境。據日本放送協會（NHK）報道，日本政府擬放寬當地防疫入境限制措施，計劃於下月起容許擁有日本居留簽證的外籍民眾入境，條件是必須接受病毒測試，並在指定酒店隔離兩周。

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放寬入境限制措施後，持有居留簽證的人士，包括永久居民及留學生可以再入境。入境人士需要在入境時接受新型冠狀病毒檢測，並接受14天隔離檢疫，條件與日本公民現有的措施相同，預計有260萬名人士可重新入境。

日本政府因應疫情，現已禁止全球146個國家的民眾入境，包括持永久居民身份或留學生亦不可豁免，只有生育理由或出席親友葬禮才獲准入境。

另外，政府亦計劃於東京成田機場、羽田機場增加每日檢測量至1萬人檢測，以應付需求。

日本昨日（20日）新增1,186宗新冠肺炎確診個案，扣除鑽石公主號的個案，累計病例突破6萬宗。

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責任編輯：楊子瑩

疫情 簽證 日本 東京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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