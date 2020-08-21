【業績】中航科工半年多賺15.98% 將配合內地建設新時代航空強國

▲ 中航科工（02357）半年純利按年升15.98%，至7.4億元。

中航科工 （02357） 公布截至6月底止半年業績，純利按年升15.98%至7.4億元（人民幣，下同），收入201.98億元，按年升11.1%。每股盈利0.1186元。

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集團指，2020年是中國決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的收官之年。在疫情衝擊影響下，國内外經濟形勢呈現前所未有的複雜格局。今年下半年，中國航空工業將積極應對國際形勢，確保產業鏈和供應鏈穩定；堅持深化改革，推動改革持續向縱深發展；統籌部署做好「十三五」規劃收官、 「十四五」規劃戰略開局工作，建設新時代航空強國。

集團將以打造航空高科技軍民通用產品與服務的旗艦公司為目標，積極推進各項工作。完成收購中航直升機有限責任公司項目，推進直升機業務整合，積極發揮直升機業務的協同效應；推進洪都航空資產置換後的進一步業務融合；加快智能產線實施，深度推進生產製造的自動化、信息化業務，穩步提升核心製造能力；積極關注拓展5G通訊領域、數據中心建設等高科技領域機遇。

同時，繼續提升企業管治 ，推進內部運營效率提升，加強風險控制，保障公司平穩健康運營。

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記者：馮正男