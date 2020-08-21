【政府服務】政府下周一起恢復公共服務　一文睇清各部門特別服務安排（持續更新）

港政過去一個月實施政府僱員特別上班安排，只提供緊急和必須的公共服務，多項公共服務縮減。而因應最新疫情發展，政府宣布，由八月二十四日（周一）起政府部門將逐步恢復更多早前暫停或縮減了的基本公共服務，以應對市民大眾和企業的需求。

稅務局

稅務局由八月二十四日起，以下辦事處會提供基本公共服務：

辦事處 辦公時間 中央詢問處

商業登記署

印花稅署

遺產稅署

追討欠稅組

退稅組 星期一至五

上午九時至中午十二時及下午一時三十分至四時 中央電話查詢處 星期一至五

上午九時至下午十二時三十分及下午一時三十分至四時

稅務局表示，希望公眾理解有關服務的規模會比平常縮減，市民應準備須等候較長時間才可獲得服務。稅務局鼓勵市民盡量使用電子服務處理稅務事宜。

此外，稅務局宣布，所有於七月二十日至八月三十日到期的繳付稅款（不適用於電子儲稅券計劃的「自動交稅」服務）、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至八月三十一日。

差餉物業估價署櫃位

差餉物業估價署由八月二十四日起，詢問處的開放時間將調整如下，為市民提供每周三天的基本服務，直至另行通告。櫃位開放時間：星期一、星期三及星期五（上午八時十五分至下午六時正）

社會福利署

社會福利署基本公共服務在八月二十四日至三十日的安排如下：社署的24小時熱線會繼續提供正常服務，其他服務如社會保障辦事處、綜合家庭服務中心等，則維持有限度服務。

當中，社會保障辦事處會暫停對外開放，改以其他模式維持有限度服務。市民可在社會保障辦事處的投遞箱旁邊索取或在社署網頁（www.swd.gov.hk）下載有關的申請表格，填妥後可直接投入社會保障辦事處的投遞箱，也可以郵寄、傳真或以電子郵件方式交回社會保障辦事處，當收到申請後，辦事處職員會聯絡申請人辦理手續。市民如有查詢，可於辦公時間致電辦事處當值職員。綜合家庭服務中心會繼續開放予公眾，但只提供個案服務，並暫停提供延長時間服務。

​地政總署

八月二十四日起，地政總署總辦事處及轄下各辦事處將會恢復全面提供各項公眾櫃枱及電話查詢熱線服務，包括地圖銷售、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等服務。網上服務將會維持正常，市民亦可經電郵提出查詢及投訴。

運輸署：恢復電單車駕駛考試 其他繼續暫停

運輸署將於八月三十一日起首先恢復電單車駕駛考試（包括乙部試（強制試）及丙部試（路試））。已預約於八月三十一日或之後進行電單車駕駛考試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。原定安排在七月二十九日至八月二十八日期間因駕駛考試中心暫停服務而未能進行電單車駕駛考試的考生，將陸續獲運輸署個別通知其新訂的考試日期。

其他駕駛考試服務（包括私家車、輕型貨車及商用車輛路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試），以及駕駛考試排期服務（包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務）將會繼續暫停，直至另行公告。運輸署會在恢復有關駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

房委會、房屋署及居屋揀樓

香港房屋委員會（房委會）／房屋署會採取循序漸進的方式，於8月24日開始逐步恢復提供基本公共服務。房委會客戶服務中心公屋申請辦事處將會每星期提供三天服務，而所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午十時至下午四時開放。「出售綠表置居計劃單位2019」的選樓服務將於八月三十一日開始逐步恢復。

勞工處

勞工處八月二十四日起，於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。位於觀塘的職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所則於星期二和四全日及星期六上午開放。

民政諮詢中心

民政事務總署轄下各民政諮詢中心及遺產受益人支援組將於八月二十四日該星期其中兩天分別恢復辦理聲明／宣誓及櫃檯服務，惟有關服務須提前預約。

屋宇署

屋宇署設於香港太古灣道拓展部辦事處收發處的櫃枱服務，將增至星期一至五上午九時半至下午三時接收新建築工程的申請及相關文件和表格，以代替現時每星期三天的投遞櫃枱安排。設於九龍海庭道西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心將於星期一至五上午十時至下午四時重新開放，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務；而設於屋宇署總部地下的收件處將於星期一、三及五上午十時至下午四時重新開放，接收市民提交的有關文件。

工業貿易署

工業貿易署亦會由八月二十四日開始，恢復提供簽證及登記的櫃枱服務，開放時間為星期二及星期四上午九時四十五分至下午四時四十五分。

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責任編輯：葉卓偉