【酒店優惠】酒店夥旅遊平台自救　透過Klook入住5間酒店買一送一

▲ Klook將於明天（22日）中午12時，推出香港酒店Staycation限時快閃優惠，精選5間香港熱門Staycation酒店買一送一。(Klook提供圖片)

疫情下暫時去不到旅行，不妨留港度假。Klook將於明天（22日）中午12時，推出香港酒店Staycation限時快閃優惠，精選5間香港熱門Staycation酒店買一送一。賓客可先在 Klook 預約第一晚入住日期，並在指定入住日期前致電酒店安排第二晚入住日期（香港港麗酒店除外）。

香港港麗酒店

精選酒店「買一送一」包括香港港麗酒店，豪華客房住宿連咖啡園雙人自助午餐及早餐（周一至周五）買一送一，只需$2,000，名額10個。入住日期為9月1日至9月29日，兩個住宿優惠的入住日期必須為同一天。

香港康得思酒店

Klook獨家推出香港康得思酒店住宿度假 - 盛夏住宿假期買一送一優惠，更可免費升級豪華客房，在The Place享用雙人早餐兩晚住宿只需$1,386，名額10個。酒店入住日期為8月21日至9月30日。

The Pier

位於西貢的The Pier最近成為港人度假熱門之選，Klook獨家推出The Pier豪華露台房套餐買一送一優惠，適用於周日至周四，公眾假期除外，兩晚住宿只需$1,600，名額5個。優惠包含豪華露台房住宿及及酒店早餐、三星灣泳灘街渡渡輪票等。酒店入住日期至10月31日。

香港愉景灣酒店

Klook亦獨家推出香港愉景灣酒店度假住宿買一送一優惠，適用於周日至周五。兩晚住宿只需$1,318，可入住山景客房、連酒店早餐、下午茶及兩杯飲料，以及D.I.Y.風箏套裝一套。酒店入住日期為8月22日至9月30日。

▲ 挪亞方舟度假酒店海景下午茶。(Klook提供圖片)

挪亞方舟度假酒店

Klook獨家推出挪亞方舟度假酒店September Delight住宿度假買一送一優惠，適用於周一至 四，兩晚住宿只需$1,344，名額10個。優惠包括雙人豪華客房住宿連早餐、海景下午茶、精選中式晚餐、及啤啤熊之友工作室。酒店入住日期為8月28日至9月30日。

責任編輯：朱悅瀅