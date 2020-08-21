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【重返二萬五】施羅德：未到大幅增持中資股時機　短綫上落市

即市財經 16:29 2020/08/21

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鄧偉志稱，內地汽車銷售已經逐漸回暖，預期汽車相關股票有機會造好

美股迅速反彈之際，港股今日亦重新抽高，恒指重返25000點大關，電訊、內房等部分中資股亦表現不俗。不過，基金公司施羅德卻提醒，中美磨擦消息仍將拖累市場氣氛，連同外圍疫情影響，認為「這一刻仍然未到大幅增持（中資）股票的時機」。

施羅德投資北亞地區多元化資產產品副主管鄧偉志表示，對股票市場的前景仍相對審慎，皆因該行擔心內地經濟有機會在「歐美地區疫情導致的需求及出口下跌」而受到影響，另一方面，新一輪中美磨擦亦有機會影響大市氣氛，故提醒現未到大幅增持股票時機。

鄧偉志補充，市場現場對企業盈利預測仍然「未完全反映疫情影響」，所以短綫來說，股市有機會延續「上落橫行格局」。

針對股票部署，鄧偉志指該行正關注有機會受惠「未來重啟經濟及刺激消費」的行業，當中包括「一些汽車製造商及銷售相關的公司」。他拆解，近期數據顯示，內地汽車銷售已經逐漸回暖，預期汽車相關股票有機會造好。

除此之外，他相信內地或加快基建投資，所以水泥、工業機械等公司都是該行「將會吸納的行業」。

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