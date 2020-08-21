【網民熱話】大學時期開始爭卡數 網民30歲欠債40萬

理財概念，越早培養好，就令人生規劃更加順利。有網民在討論區大吐苦水，指自己30歲就欠下巨債，全因自己理財不善，加上銀行在樓主大學生時期不斷加大其信用卡信貸額 ，其中一張有10萬，另外兩張各2.6萬。

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樓主表示，畢業後第一份工只有8.5k，幾年後工資才上漲至15k，有時出糧後，也不夠還信用卡最低還款額，落得要向財務公司借貸清卡數，之後又再碌爆卡，卡蓋卡，又再借貸財務公司錢清卡數，又再碌爆卡，雪球越滾越大，只有30歲就欠債40萬。

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到近幾年，樓主的工資上升至30-38K，用了四年時間，他終於終於還清所有債務，現在希望用兩三年時間儲50萬，不過經歷慘痛的他，現在我只保留一張Credit卡，消費購物盡量以現金爲主。

責任編輯：翁嘉陽

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