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特朗普急跟前顧問班農劃清界線 涉墨西哥圍牆眾籌詐騙案

環球社會熱點 16:05 2020/08/21

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美國總統特朗普對班農遭起訴感覺非常糟糕，但同時跟這位前競選功臣劃清界線。

美國總統特朗普前顧問班農（Steve Bannon），與另外3人因涉及串謀詐騙罪名被起訴。班農在當地時間周四（20日）於紐約出席首次聆訊，他否認控罪，並獲准保釋。昔日舊主美國總統特朗普對班農遭起訴感覺非常糟糕，但同時跟這位前競選功臣劃清界線，表示自己對項目一無所知。

紐約檢察官指出，班農與另外三人以興建邊境圍牆為名發起網上眾籌，籌得超過2,500萬美元（約1.9億港元），班農涉嫌從中挪取超過100萬美元（約775萬港元），部分用於個人開支；4人涉嫌詐騙幾十萬名捐贈者，各被控一項串謀電信詐騙及一項串謀洗黑錢罪，每項罪名最高可判處20年監禁。

特朗普前僱問班農涉串謀詐騙被起訴

破例為弟弟白宮辦葬禮 特朗普：我認為恰當

聆訊上，班農否認控罪，准以500萬美元（約3875萬港元）現金與資產保釋，期間不得登上私人飛機或船隻。

特朗普回應班農被捕時說，感覺非常糟糕（“very badly”），但不忙與這位上屆競選功臣劃清界線，他表示自己不喜歡該項目，覺得是賣弄、炫耀之舉，又指出試圖用私人資金為隔離牆提供資金的做法不恰當，更說已經有很長時間無與班農打交道（“I haven’t been dealing with him for a very long period of time.”），對有關籌款項目一無所知。

【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登

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責任編輯：葉芷樺

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