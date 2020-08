特朗普急跟前顧問班農劃清界線 涉墨西哥圍牆眾籌詐騙案

▲ 美國總統特朗普對班農遭起訴感覺非常糟糕,但同時跟這位前競選功臣劃清界線。

美國總統特朗普前顧問班農(Steve Bannon),與另外3人因涉及串謀詐騙罪名被起訴。班農在當地時間周四(20日)於紐約出席首次聆訊,他否認控罪,並獲准保釋。昔日舊主美國總統特朗普對班農遭起訴感覺非常糟糕,但同時跟這位前競選功臣劃清界線,表示自己對項目一無所知。

紐約檢察官指出,班農與另外三人以興建邊境圍牆為名發起網上眾籌,籌得超過2,500萬美元(約1.9億港元),班農涉嫌從中挪取超過100萬美元(約775萬港元),部分用於個人開支;4人涉嫌詐騙幾十萬名捐贈者,各被控一項串謀電信詐騙及一項串謀洗黑錢罪,每項罪名最高可判處20年監禁。

特朗普前僱問班農涉串謀詐騙被起訴

破例為弟弟白宮辦葬禮 特朗普:我認為恰當

聆訊上,班農否認控罪,准以500萬美元(約3875萬港元)現金與資產保釋,期間不得登上私人飛機或船隻。



特朗普回應班農被捕時說,感覺非常糟糕(“very badly”),但不忙與這位上屆競選功臣劃清界線,他表示自己不喜歡該項目,覺得是賣弄、炫耀之舉,又指出試圖用私人資金為隔離牆提供資金的做法不恰當,更說已經有很長時間無與班農打交道(“I haven’t been dealing with him for a very long period of time.”),對有關籌款項目一無所知。

【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登

【美國大選】拜登:能讓美國走出特朗普所帶來黑暗

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱

責任編輯:葉芷樺