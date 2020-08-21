【3690美團業績】美團點評季績有驚喜　經調整溢利27.2億遠超預期

美團點評（03690）公布，截至6月底止第二季業績，收入247.2億元（人民幣，下同），升100%；按非通用會計準則計，經調整後溢利27.2億元，按年升82%，遠勝市場預期，市場原先最牛預期為賺13.7億元。

美團今日偷步炒業績，股價今日收報245.2元，升4.5%，盤中最高曾升至247.4元，再創歷史新高，全日成交額53億元。美團市值亦因而上漲至1.44萬億元。自上周恒指成分股公布換馬名單，美團意外落選，股價本周卻反而急升，一周升11.6%。

季內美團點評餐飲外賣收入14.5億元，增長13.2%，佣金收入增長8.6%至127億元，乃由於(i)訂單量同比增加6.9%，及更多交易用戶訂單價格提高或從品牌餐廳下單導致的平均訂單金額同比增加9.4%，帶來總交易額的增加；及(ii)變現率下降0.4個百分點至13.4%，乃由於對交易用戶的補貼增加及平台上品牌商家訂購比例上升。

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到店、酒店及旅遊收入4.5億元，倒退13.4%，乃主要由於此業務尚未完全從疫情中恢復，而導致佣金收入減少所致。新業務及其他收入5.6億元，升22.1%，主要由於美團擴大B2B餐飲供應鏈服務、小額貸款業務、美團買菜及美團閃購等業務，以滿足用戶不斷增加的需求，從而增加了營收。

美團的財務狀況亦有改善，經營現金流量由2020年第一季度的負值50億元，轉為第二季度的正值56億元。

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截至6月底止，美團交易用戶數目4.57億戶，增長8.2%；活躍商家用戶630萬戶，升6.7%；每位交易用戶平均每年交易筆數為25.7筆，微升0.5%。

至於餐飲外賣交易金額1,088.3億元，增長16.9%；餐飲外賣交易筆數為22.3億宗，增長6.9%，國內酒店過夜量為7,800萬次，下跌17%。

截至6月底首6個月計，美團點評半年收入414.7億元，增長100%；按按非通用會計準則計，經調整後溢利25億元，按年大升4.6倍。

記者：李兆明