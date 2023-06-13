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【新股IPO】艾迪康傳正預路演　集少於16億　凱雷為大股東

新股IPO 19:11 2023/06/13

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【新股IPO】艾迪康傳正預路演　集少於16億　凱雷為大股東

據外電消息指，中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）正作預路演，相關知情人士指，   鑑於市場環境艱難，集資規模或少於2021年傳約2億美元（折合約15.6億港元） 。艾迪康3月底已通過上市聆訊，摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。

集團去年純利按年增1.2倍至6.8億元（人民幣，下同）；經調整純利按年增33%至6億元；收益增43.8%至48.6億元。集團主要作分子生物學、臨床免疫學及綜合檢測業務。艾迪康料集資額將作加強普檢及特檢能力；新建實驗室；戰略合作及收購；營運基礎建設以及一般用途。

艾迪康集資額大幅減逾5成

外電於2020年報道，美國私募基金凱雷集團（Carlyle）有份投資的內地醫學實驗室艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）已選定銀行安排香港IPO事宜，預計最快2021年在香港上市，集資約4億美元（約31億港元）。

知情人士表示，公司已經選定富瑞和摩根士丹利擔任牽頭經辦行，另外美國銀行和中金也會參與。上市正在籌備之中，籌資規模和上市時間等具體細節依然存在變數。

艾迪康成立於2004年，為全國連鎖經營的獨立醫學實驗室，在全國設立超過20家醫學實驗室，與全國上萬家醫療機構建立合作關係。凱雷2018年攜手美年大健康產業控股投資艾迪康，並成為該公司單一最大股東，不過投資額未有披露。

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記者：宋佩恩

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