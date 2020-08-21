【新股IPO】艾迪康傳最快明年香港上市籌31億 已選定投行

▲ 內地醫學實驗室艾迪康傳最快明年在香港上市，集資約4億美元。

外電報道，美國私募基金凱雷集團（Carlyle）有份投資的內地醫學實驗室艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）已選定銀行安排香港IPO事宜，預計最快明年在香港上市，集資約4億美元（約31億港元）。

知情人士表示，公司已經選定富瑞和摩根士丹利擔任牽頭經辦行，另外美國銀行和中金也會參與。上市正在籌備之中，籌資規模和上市時間等具體細節依然存在變數。

艾迪康成立於2004年，為全國連鎖經營的獨立醫學實驗室，在全國設立超過20家醫學實驗室，與全國上萬家醫療機構建立合作關係。凱雷2018年攜手美年大健康產業控股投資艾迪康，並成為該公司單一最大股東，不過投資額未有披露。

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編輯：陳健婷