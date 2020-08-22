【清酒新世界@iM網欄】清酒．六　「一升瓶」的由來

說了一整個月江戶時代，接着就是明治、昭和及平成時代了，不知道大家有沒有想過，現在清酒的1.8公升容量以前是不是存在的？還有為甚麼要開發容量比較多的清酒？而且以前是以濁酒為主，為甚麼現在的清酒都是透明的？

在開始之前，我先來講解一下江戶時代末發生了甚麼事吧！有一個挺有趣的故事想跟大家分享，話說以前有兩大酒藏，雙方競爭激烈，其中一方希望能得到整個清酒市場，所以他決定在另一方的酒做手腳，但卻就是因為這個手腳反而幫了對方，令對方因禍得福。他在對方的酒中放了木炭，因而被對方發現了原來活性炭能夠過濾濁酒，令到濁酒變得清透，因此又被稱為澄酒。加上當時人民開始注重水質的重要性，這些都是對清酒知識的一種突破。

到了明治大正時期，在1873年維也納國際博覽會，極少出口國外的日本酒第一次以「Nihonshu」的名義登上了國際舞台，整個明治時期更是用「Nihonshu」來區分清酒和進口啤酒及葡萄酒，就是因為這樣日本酒的定義就被解釋為日本清酒了，所以無論是澄酒或濁酒都被歸納為 「Nihonshu」。

▲ 1873年維也納國際博覽會

由於本地及海外的大量需求，日本在1901年開發了1.8公升容量的酒瓶，也被名為「一升瓶」或「Issho-bin」，而且酒瓶是密封式的，以確保品質！同時在大正末期及昭和初期期間，改用了被稱為琺瑯的瓷缸來釀酒，特別的是這種瓷缸的外部是用特殊的工法包圍了鐵缸，令琺瑯桶具有雙重好處，第一是儲藏的時候不會影響清酒，第二就是不會像木桶一樣吸收清酒，影響清酒的香氣和味道。

下一篇專欄，我會以昭和及平成時代作主題，各位記得繼續留意哦！這次要介紹的清酒是來自栃木縣的井上清吉商店— 澤姫，又一新傑作—「大吟醸 斗瓶囲おりがらみ無濾過生原酒」。眾所周知澤姬是地酒，即是說不論是酒米及酵母，釀酒用的所有材料都必須是當地生產的，所以出品的清酒擁有他們只有的獨特特點。斗瓶是一種18升的玻璃容器，又稱「斗瓶囲」，是指不加壓力，以將裝滿醪的棉布袋吊起來壓榨，讓酒液從棉質的袋中自然滴落到斗瓶，在相對隔絕氧氣的低溫環境下蒐集而成的清酒，這個方法是比其他搾酒方法的出酒率低，所以更需時間和力量，加上年產僅36瓶，是難得生酒及更為珍貴！有興趣的酒友們歡迎到Sake Moment查詢！

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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