  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

科技 16:35 2020/08/21

分享：

加拿大電子商務企業家兼Tesla擁躉Ajitpal Grewal近日開發「Tesla Dating」交友應用程式，期望為Tesla車主覓得良緣。

近年來電動車市場蓬勃發展，其中Tesla電動車更成為大眾焦點。近日加拿大一名電子商務企業家兼Tesla愛好者就看準商機，開發「Tesla Dating」交友應用程式，期望為Tesla車主覓得良緣。

>>>【疫情交友】Tinder推視像通話功能　方便在家交友

>>>Sensor Tower公布上半年App收益排行　交友軟件Tinder吸金力最強

據Business Insider報道指，加拿大電子商務企業家兼Tesla擁躉Ajitpal Grewal，結識了不少Tesla迷，並認為他們相當喜歡與其他人談論Tesla和Elon Musk，相信他們都有許多相同的價值觀。因此決定為他們研發交友程式，並名為「Tesla Dating」。

據了解，要註冊Tesla Dating的用戶，必須證明自己擁有Tesla，否則無法使用。而此程式就與Tinder的使用方式相似，只是在程式上會遇到的所有人都是Tesla愛好者。用戶也可在程式上，設置指定想要認識哪款Tesla型號的車主，而系統也會根據其車款特性與其他人的汽車特性，為雙方分類配對。

在程式上會遇到的所有人都是Tesla愛好者。（Tesla Dating圖片）

（Tesla Dating圖片）

Grewal透露，目前Tesla Dating仍處於早前階段，但才剛推出就已有逾200個申請，還需要時間審核這些申請的用戶，是否確實擁有Tesla。

>>>【疫市開發】調查：本港商用App仍為核心　預計最快一年達收支平衡

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【電動車】Tesla控告電動車初創公司Rivian　稱其竊取商業機密
2020/07/25
【電動車】Tesla控告電動車初創公司Rivian　稱其竊取商業機密
【電動車電池】Model 3、Model Y電池將通用　料有助Tesla降低生產成本
2020/07/22
【電動車電池】Model 3、Model Y電池將通用　料有助Tesla降低生產成本
【電動車充電】Tesla圓方超級充電站正式啟用　設6個Supercharger
2020/06/23
【電動車充電】Tesla圓方超級充電站正式啟用　設6個Supercharger
【電動車】Tesla推行車鏡頭新功能　自動辨識限速路牌標誌
2020/06/13
【電動車】Tesla推行車鏡頭新功能　自動辨識限速路牌標誌
手機Apps 社交平台 Apps商店 通訊科技 汽車 Tesla

下一篇文章

【電動車熱潮】美電動車Canoo用「訂閱制」　料新車2年後面世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？
【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入
【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣
【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題