【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

▲ 加拿大電子商務企業家兼Tesla擁躉Ajitpal Grewal近日開發「Tesla Dating」交友應用程式，期望為Tesla車主覓得良緣。

近年來電動車市場蓬勃發展，其中Tesla電動車更成為大眾焦點。近日加拿大一名電子商務企業家兼Tesla愛好者就看準商機，開發「Tesla Dating」交友應用程式，期望為Tesla車主覓得良緣。

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據Business Insider報道指，加拿大電子商務企業家兼Tesla擁躉Ajitpal Grewal，結識了不少Tesla迷，並認為他們相當喜歡與其他人談論Tesla和Elon Musk，相信他們都有許多相同的價值觀。因此決定為他們研發交友程式，並名為「Tesla Dating」。

據了解，要註冊Tesla Dating的用戶，必須證明自己擁有Tesla，否則無法使用。而此程式就與Tinder的使用方式相似，只是在程式上會遇到的所有人都是Tesla愛好者。用戶也可在程式上，設置指定想要認識哪款Tesla型號的車主，而系統也會根據其車款特性與其他人的汽車特性，為雙方分類配對。

▲ 在程式上會遇到的所有人都是Tesla愛好者。（Tesla Dating圖片）

▲ （Tesla Dating圖片）

Grewal透露，目前Tesla Dating仍處於早前階段，但才剛推出就已有逾200個申請，還需要時間審核這些申請的用戶，是否確實擁有Tesla。

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責任編輯：曾曉汶