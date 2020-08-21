【中秋節】借毛孩宣傳？　LYCHEE & FRIENDS夥SPCA推月餅

▲ 韓國人氣卡通LYCHEE & FRIENDS，與香港愛護動物協會合作，推出限量版慈善月餅。（LYCHEE & FRIENDS提供）

每年中秋節不少品牌夥非牟利組織或機構，推出月餅產品。韓國人氣卡通LYCHEE & FRIENDS，與香港愛護動物協會（SPCA）合作，推出限量版慈善月餅，以及一系列「Let’s Stay Pawsitive」限量版時尚消閒精品。

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為何LYCHEE & FRIENDS要選擇和SPCA合作，而非同樣著名的商業品牌舉辦聯乘活動？背後原因除了製造新話題外，還要實踐企業社會責任（CSR），提高品牌的正面形象。至於今次選擇與SPCA合作，由於港人對於寵物甚為關注，更甚愛寵物如孩子，此舉便彰顯品牌同樣關注動物。

LYCHEE & FRIENDS更與本地品牌「寵‧愛點」，推出適合貓狗食用的寵物月餅，而每出售一盒寵物月餅，部份收益捐贈給SPCA。寵物月餅亦設有兩款口味，分別為紐西蘭草飼牛肉配南瓜，及法國鴨胸配甜薯。

▲ 寵物月餅亦設有兩款口味。（LYCHEE & FRIENDS提供）

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至於適合人食的月餅，分為禮盒裝及單罐裝，售價分別為198元和55元。為了加強和顯出品牌和SPCA的合作，人食和寵物食的月餅，均印有SPCA和LYCHEE的圖案。另外，LYCHEE & FRIENDS與SPCA，推出「Let’s Stay Pawsitive」限量版時尚消閒精品，包括T恤、雨傘及環保袋，每款售價180元。

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責任編輯：馬意文