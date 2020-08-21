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【電動車熱潮】美電動車Canoo用「訂閱制」　料新車2年後面世

科技 16:00 2020/08/21

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美國電動車公司Canoo，可讓用戶採用靈活月費訂閱方式使用電動車，預料下半年公司美國上市IPO。

近年電動車市場競爭進入白熱化階段，Tesla股價近月瘋狂暴升，直接引爆電動車熱潮。美國電動車公司Canoo，可讓用戶採用靈活月費訂閱方式使用電動車，預料下半年公司美國上市IPO。

根據外媒Fortune、Barron’s 綜合報導，美國電動車公司Canoo週二（18日）宣布，預定今年下半年在美國上市，估值約24億美元。據了解，該公司電動車採用「滑板結構」（skateboard architecture），車輛的水平底盤內建所有零件，用單一底盤就可以把車身塑造成各種款式。Canoo 表示，這種模組化策略讓該公司能以更低成本，打入多個市場。

Canoo電動車採用「滑板結構」（skateboard architecture），車輛的水平底盤內建所有零件，用單一底盤就可以把車身塑造成各種款式。（Canoo官方網站）

此外，Canoo亦採用訂閱模式，每月月費包含維修、保固、充電費用等，而且無需綁約。另一電動車廠 Nikola 也計劃採用訂閱制，但是 Nikola 的訂閱用戶主要鎖定商用電動卡車，Canoo 則針對一般大眾，預計Canoo將於2022年推出首款電動車。

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Canoo 不會以IPO形式上市，將透過特殊目的收購公司（Special-purpose acquisition company，SPAC）上市。Hennessy Capital Acquisition 準備買下 Canoo，合併後公司改稱 Canoo，在NASDAQ交易所買賣。近來靠SPAC上市的做法，今年在電動車界極為風行，Nikola 和 Fisker 均採此種方式掛牌。

責任編輯：李彥煒

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