【原創遊戲】本地遊戲產業落後　突圍須放眼國際

▲ 本地初創MICology創辦人劉耀中（左）及林泳豪提醒，做遊戲如追夢，要有心理準備蝕錢。

本地初創MICology創辦人劉耀中及林泳豪，早在2012年成立派樂創作，靠做遊戲起家。他們表示，遊戲開發吃力不討好，突圍必須放眼國際市場。

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兩人自幼喜歡打機，每設計一個新遊戲，能獲伯樂欣賞，既是滿足感亦是動力所在。惟林泳豪笑言，做遊戲差過做農夫，提醒新手入行要問自己「肯犧牲幾多」。「農夫至少有收成，但花兩年開發遊戲後，可能根本沒人買，等同賭博。」

他又指出，香港對遊戲產業的支援，相比其他國家難言豐厚，即使是協助初創推廣遊戲，資助額最高50萬元的「香港遊戲優化和推廣計劃」，今年亦只迎來第2屆，整條產業鏈發展滯後。

角色增曝光 周邊產品吸客

此外，本地遊戲教育也不足。他解釋，香港人對遊戲質素要求極高，卻未會考慮背後開發團隊人數、資金，「慣常用三大遊戲公司與你比較，好像電影只看《Iron Man》，其餘港產片均看不上眼般。而且很少港人願意課金（付費），翻版問題亦嚴重。」

劉耀中笑言，做遊戲先要有心理準備會蝕錢，「基本上95%遊戲會失敗」。不過，2016年推出的Puzzle RPG手遊《創世星魂》，月營業額一度高達200萬元；水果炸彈遊戲《Tap The Bomb》亦曾創出台灣iTunes免費手機遊戲排行榜中，遊戲類冠軍的佳績。

▲ 除PC及手機遊戲，劉耀中及林泳豪也會製作AR遊戲卡。（受訪者提供圖片）

撒手鐧是拿下國際市場。劉耀中稱，香港市場小，必須吸納海外玩家。市場推廣方面，他們亦一手包辦設計公仔、四格漫畫等周邊產品，增加遊戲角色的曝光，冀獲不同粉絲支持。

▲ 設計公仔、四格漫畫等周邊產品，是推廣遊戲的方式之一。（受訪者提供圖片）

林泳豪認為做生意，時勢同樣重要。「每年有不同新潮流，例如2015年前後槍擊手遊很吃得開，但如果我們早在10年前做，一定死硬。早期手遊必須單手操控到、打直玩，要如何擊中市場潮流，往往是時勢造成。」他們即將推出新遊戲《大救特救》，適合玩家連綫共同經營一家診所，為患者提供治療，抵禦日益嚴峻的疫情。

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記者：姚慧儀