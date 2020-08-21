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【新冠肺炎】全球年輕患者比例增至15%　世衛：低風險並不代表零風險

環球政經 16:06 2020/08/21

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新冠肺炎疫情全球持績，世衛表示，全球15至24歲年輕人感染比例，已由2月份的4.5%上升到7月中旬的15%，警告年輕人低風險並不代表零風險。世衛又指，各國透過封城及關閉學校等努力阻止病毒蔓延，但隨着各項公共衛生和社交距離解封後，人們開始鬆懈，故仍需面對疫情的威脅。

其他文章：【新冠肺炎】要求政府協助抗疫 巴西原住民堵塞亞馬遜公路

其他文章：【新冠肺炎】唱歌不會危險過講嘢？ 英研究：傳播風險與音量有關

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在記者會上表示，歐洲地區過去2個月的病例有所回升，現時每日平均新增病例約2.6萬宗。面對年輕人染病比例大增，他呼籲年輕人與他人互動時戴上口罩、遠離擁擠的酒吧和大型聚會等。

疫情亦影響新一年度的開學，世衛歐洲區辦事處將於8月31日召開視像會議，邀集歐洲53個國家及地區討論如何安全地重新開放學校。秋季亦是流感高峰期，克魯格亦呼籲高風險人應及早接種流感疫苗，以減輕現時的醫療負擔。

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責任編輯：楊子瑩

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