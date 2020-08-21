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【Kawaii生活百貨@iM網欄】挑戰自我 策劃亞洲小姐宣傳活動！

名人薈萃 16:30 2020/08/21

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加入香港電台第二台的第三年，我已經被指派策劃一個開年活動，找嘉賓、表演項目和活動流程等全都一手包辦。印象最深刻，我找了消防醒獅隊來表演，還有當年非常紅的香港足球明星，當時成為一時熱話，因為以前電台也沒有特別邀請不同界別的人表演，只是普通找個歌手出席開年活動便算，我那年是開創先河。

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新的思維是現在職場上的必需，怎樣可以令一直在Comfort Zone 的自己，跳出來迎接新挑戰， 網上節目和營銷如今十級跳的活躍，大家足不出戶已知天下事，網上世界怎樣結合傳統媒體活動？我很開心，我又接受了這個挑戰——「2020亞洲小姐競選」活動。可能有人問亞洲電視不是倒了嗎？其實這幾年亞視還有製作亞洲小姐。

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今年有些特別是交給了一家電影公司協辦，透過好友趙彼得博士介紹，協辦單位「好電影製作公司」的老三(人稱三哥)將宣傳重任交了給我。今次我要將傳統選美會融合網上世界，都是一大挑戰！我們比香港小姐難行是他們還有一個電視台，「2020亞洲小姐 」就全靠網上平台和報紙幫忙宣傳了！

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怎樣讓網民知道有亞姐選舉？我不介意炒作話題，例如她們的質素、是非、年齡，有人談論總好過沒有人知。不過，當炒作過後，怎樣扶正才是真正的挑戰。

說真的今屆質素有參差，我覺得並不是終結，因為現在才開始，當她們經過改造和學習戲劇、禮儀、跳舞、唱歌和時尚表現之後，一定會有佳麗脫胎換骨「炫出自我」大家拭目以待吧！

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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