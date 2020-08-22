  • 27°C
香港時間 : 2020822日 (六) 07:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【芳香滿溢@iM網欄】霧化式消毒劑或致命　慎用噴霧提防中毒！

名人薈萃 07:02 2020/08/22

分享：

帶貨網紅說產品天然、對人體無害，就真的對人體無害嗎？現在連嬰幼兒配方奶粉都檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），有些樣本更有基因毒性及致癌性環氧丙醇，還含微量鉛，慢性鉛中毒會令消化、腎功能受損，試問幼小的嬰兒，器官尚未發育，能承受得起這些毒害嗎？

父母若愛孩子，就必須嚴選貼身產品，千萬別像韓國的媽媽們，愛你變成害你！韓國2011年爆發「加濕器殺菌劑殺人事件」，英商利潔時（OXY-Reckitt Benckiser Korea）看準冬天天氣乾冷，容易皮膚乾燥，韓國人有使用加濕器的習慣，而放入加濕器的殺菌劑，號稱可殺空氣中有害的細菌、黴菌、病毒，因此甚受歡迎。最後殺菌劑被驗出內含有毒化學物質，會令肺部受損、脫髮、免疫力衰退以至死亡。事件最終導致逾1.4萬人死，約67萬人健康受損。無數母親自責說，親手毀了兒子的一生！所以不想加害親兒，千萬別播毒！韓劇《偵探醫生》中的環境醫學醫生都仲恩（朴真熙飾），在劇中費盡九牛二虎之力，才能破解「加濕器殺人事件」的真相。事件的受害者大部分是嬰幼兒、孕婦，原因是噴霧能迅速進入人體，年幼的、免疫力低下者，自然首當其衝。

 

南韓加濕器殺人事件——元兇 殺菌劑

韓劇偵探醫生

最近因為新冠肺炎的關係，市面上售賣的消毒產品琳琅滿目，其中一款品名為二氧化氯（Chlorine Dioxide，CIO2）的產品大賣。產品宣稱只要將二氧化氯（泡騰片、消毒片）溶於水再放入噴霧槍，可直接噴於嬰兒用品、傢俱、餐具及雙手消毒殺菌，產品天然無害！問題是，把二氧化氯霧化，由於分子細容易被人體吸入，後果跟韓國加濕器殺人有何分別？即使產品標示不可用於人體，但霧化的化合物，不斷在空氣中釋放，後果如何？若在密封的室內使用，情況更不堪設想！

室內使用霧化器要小心

去年，香港中毒諮詢中心有中毒個案，一名40歲男子在家使用防水噴霧噴鞋，他連續使用15分鐘，結果因吸入氟化合物而出現劇烈咳嗽，呼吸困難，最終要留醫兩日。所以請家長們慎用噴霧及霧化產品。香港大學化學博士K Kwong在Facebook指，「有些所謂「無毒」噴霧/霧化式消毒劑(含氯消毒劑)，會吸入肺，不只殺菌，連自己都殺！」他更補充說，在加濕器添加消毒劑殺菌也不可以，會引致呼吸困難甚至重創肺部，嚴重更可致命。

說到這裡，或許有人會問，在室內使用霧化香薰機、超聲波香薰機就沒問題嗎？作為芳療師的我，即便使用霧化香薰機，也不會添加「假」精油，試問聞到「假」精油都會頭痛的我，會讓自己有此失誤嗎？最後提醒大家一句，除了噴霧外，但凡入口的消毒用品都要嚴選，坊間大賣次氯酸水製造器，次氯酸 HOCl (即酸性電解水)被指可以洗嬰兒用品，清潔食品蔬果、噴手、噴口腔作消毒，連台灣都禁止直接用於皮膚，因為會對皮膚產生刺激，尤其對嬰幼兒嬌嫩的皮膚更加要小心！要作口腔消毒，天然鹽水就可以了！K Kwong更表示，他不會用次氯酸水！說到化學品的遺害還挺多例子，電子煙中含甘油、丙二醇亦添加香精，美國已有數千人因此而死亡。所以使用代學物品消毒衣服鞋襪可以，使用添加了化學物質的霧化器則千萬要小心！　

霧化香薰機

作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

更多芳香滿溢@慧雅的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 慧雅

欄名 : 芳香滿溢

最新專欄文章 更多

【芳香滿溢@iM網欄】遍地人工香精 教你五招分辨真假精油
2020/08/15
【芳香滿溢@iM網欄】遍地人工香精 教你五招分辨真假精油
【芳香滿溢@iM網欄】安撫情緒、舒緩皮膚敏感——薰衣草純露
2020/08/08
【芳香滿溢@iM網欄】安撫情緒、舒緩皮膚敏感——薰衣草純露
【芳香滿溢@iM網欄】「上醫治未病」 香薰治療抗抑鬱
2020/08/01
【芳香滿溢@iM網欄】「上醫治未病」 香薰治療抗抑鬱
【芳香滿溢@iM網欄】抑鬱症的出路 柑橘類精油：最佳的抗憂鬱劑
2020/07/25
【芳香滿溢@iM網欄】抑鬱症的出路 柑橘類精油：最佳的抗憂鬱劑
【芳香滿溢@iM網欄】 治療《雖然是精神病但沒關係》男女主角 聞香氣及愛的力量能驅除心魔
2020/07/18
【芳香滿溢@iM網欄】 治療《雖然是精神病但沒關係》男女主角 聞香氣及愛的力量能驅除心魔

下一篇文章

【新巴城巴易手】除了新巴城巴　本港公用事業由哪些股份擁有？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬