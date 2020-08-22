【芳香滿溢@iM網欄】霧化式消毒劑或致命　慎用噴霧提防中毒！

帶貨網紅說產品天然、對人體無害，就真的對人體無害嗎？現在連嬰幼兒配方奶粉都檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），有些樣本更有基因毒性及致癌性環氧丙醇，還含微量鉛，慢性鉛中毒會令消化、腎功能受損，試問幼小的嬰兒，器官尚未發育，能承受得起這些毒害嗎？

父母若愛孩子，就必須嚴選貼身產品，千萬別像韓國的媽媽們，愛你變成害你！韓國2011年爆發「加濕器殺菌劑殺人事件」，英商利潔時（OXY-Reckitt Benckiser Korea）看準冬天天氣乾冷，容易皮膚乾燥，韓國人有使用加濕器的習慣，而放入加濕器的殺菌劑，號稱可殺空氣中有害的細菌、黴菌、病毒，因此甚受歡迎。最後殺菌劑被驗出內含有毒化學物質，會令肺部受損、脫髮、免疫力衰退以至死亡。事件最終導致逾1.4萬人死，約67萬人健康受損。無數母親自責說，親手毀了兒子的一生！所以不想加害親兒，千萬別播毒！韓劇《偵探醫生》中的環境醫學醫生都仲恩（朴真熙飾），在劇中費盡九牛二虎之力，才能破解「加濕器殺人事件」的真相。事件的受害者大部分是嬰幼兒、孕婦，原因是噴霧能迅速進入人體，年幼的、免疫力低下者，自然首當其衝。

▲ 南韓加濕器殺人事件——元兇 殺菌劑

▲ 韓劇偵探醫生

最近因為新冠肺炎的關係，市面上售賣的消毒產品琳琅滿目，其中一款品名為二氧化氯（Chlorine Dioxide，CIO2）的產品大賣。產品宣稱只要將二氧化氯（泡騰片、消毒片）溶於水再放入噴霧槍，可直接噴於嬰兒用品、傢俱、餐具及雙手消毒殺菌，產品天然無害！問題是，把二氧化氯霧化，由於分子細容易被人體吸入，後果跟韓國加濕器殺人有何分別？即使產品標示不可用於人體，但霧化的化合物，不斷在空氣中釋放，後果如何？若在密封的室內使用，情況更不堪設想！

▲ 室內使用霧化器要小心

去年，香港中毒諮詢中心有中毒個案，一名40歲男子在家使用防水噴霧噴鞋，他連續使用15分鐘，結果因吸入氟化合物而出現劇烈咳嗽，呼吸困難，最終要留醫兩日。所以請家長們慎用噴霧及霧化產品。香港大學化學博士K Kwong在Facebook指，「有些所謂「無毒」噴霧/霧化式消毒劑(含氯消毒劑)，會吸入肺，不只殺菌，連自己都殺！」他更補充說，在加濕器添加消毒劑殺菌也不可以，會引致呼吸困難甚至重創肺部，嚴重更可致命。

說到這裡，或許有人會問，在室內使用霧化香薰機、超聲波香薰機就沒問題嗎？作為芳療師的我，即便使用霧化香薰機，也不會添加「假」精油，試問聞到「假」精油都會頭痛的我，會讓自己有此失誤嗎？最後提醒大家一句，除了噴霧外，但凡入口的消毒用品都要嚴選，坊間大賣次氯酸水製造器，次氯酸 HOCl (即酸性電解水)被指可以洗嬰兒用品，清潔食品蔬果、噴手、噴口腔作消毒，連台灣都禁止直接用於皮膚，因為會對皮膚產生刺激，尤其對嬰幼兒嬌嫩的皮膚更加要小心！要作口腔消毒，天然鹽水就可以了！K Kwong更表示，他不會用次氯酸水！說到化學品的遺害還挺多例子，電子煙中含甘油、丙二醇亦添加香精，美國已有數千人因此而死亡。所以使用代學物品消毒衣服鞋襪可以，使用添加了化學物質的霧化器則千萬要小心！

▲ 霧化香薰機

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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