【餓「新」嘗啖＠iM網】舌尖上的紅花會　麻辣痛楚的愉悅

大家可曾試過，見到朋友傳來的美食照片，會突然心郁郁好想吃，彷如聽到食物的呼喚？那天，就因為見到朋友外賣照片，香辣吸引，萌起想食辣的念頭，忍了一晚，翌日即興和友人冒雨到紅花會，食水煮桂魚。選這家一來因為餐廳是新開，想試試。二來也因為價錢實惠，二人餐248，四人餐488，疫情下間間餐廳都熱情進取地招睞，只怪「盛情難卻」，花多眼亂。

這餐廳前身是王子酒店，最近由Konnect集團承包，每層設有不同主題，位於二樓的紅花會是唯一對外開放，其餘有做廣東私房菜，有做酒吧，有做健身，有做K房，多採會員制，佈置各具特色。如此一條龍式消費，健身直落Happy hour，再晚飯唱卡，完全不同舟車勞頓換場地，但又間間感覺有別，倒是有些綽頭。

▲ 佈置高雅，坐位寬敞。

這二人套餐也算精彩，前菜有椒汁鮑魚、萵筍絲及麻辣豬耳絲，水準之作，不過不失。明火例湯後是我們期待的水煮桂魚，雖然是二人份量，但用料足本，椒味襲人，夾起塊白嫩的魚片入口，滑嫩鮮柔，油而不膩，滿盤亮眼的辣椒，更是辣而不燥，麻而不苦，滿足到視覺和口腹的享受。

▲ 頭盤椒汁鮑魚，賣相和味道都不俗。

▲ 水煮魚桂魚滑嫩鮮柔，油而不膩。

之後還有乾煸四季豆、麻婆豆腐、XO醬炒飯及甜品，一桌子的菜，見到都已大滿足，連本來想叫點心的念頭都自動打消。麻婆豆腐尤其出色，要令一碟平常不過的家常小菜出眾，其實最難。甫上枱一層紅油仍在冒泡滾燙，已提升了豆腐香熱麻辣的口感，入口順滑，麻辣得非常出色。

▲ 麻婆豆腐香熱麻辣，入口順滑，非常出色。

▲ 一桌子的菜，豐富的二人餐。

常言甜酸苦辣，但辣其實不是一種味道。因為酸甜苦這些味道，是直接由味覺細胞作受體，經由味覺神經系統傳遞給大腦，但辣是由痛覺細胞的神經通路來感知，和味覺神經扯不上關係，所以辣不是一種味覺，而是一種痛覺，人們喜歡辣，是喜歡舌尖上的痛覺。

致使舌頭感覺痛的，不是辣味而是辣椒素，她和神經元相喚應，傳遞出灼熱的感覺，所以辣椒素的多寡決定了痛感的強弱，而這種痛感會令大腦釋放出內啡肽，也叫快感賀爾蒙，可以令人感受快樂和愉悅。道理好像好複雜，簡單一句，就是喜歡辣的人，其實是喜歡痛楚過後的快樂，辣後的愉悅。

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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