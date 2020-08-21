俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒

俄羅斯反對派旗手納瓦爾尼（Alexei Navalny）疑遭人落毒，德國派專機接他到柏林醫院治療，但遭俄國醫生拒絕。納瓦爾尼發言人表示，醫生聲稱納瓦爾尼病重，無法轉送德國治療。醫生在專機抵達前一小時下決定。

俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒

納瓦爾尼目前在西伯利亞西南部的鄂木斯克（Omsk）留醫，發言人亞爾莫什（Kira Yarmysh）斥，拒絕納瓦爾尼前往德國就醫的決定，威脅到他的性命。

醫院的首席醫生告訴納瓦爾尼的團隊，指他的病情「不穩定」，但沒有提供更多詳情。醫生其後反鎖自己在辦公室，拒絕接受訪問。

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亞爾莫什在Twitter發文指出，鄂木斯克的醫院缺乏醫療設備，納瓦爾尼的情況未明、仍未接受診斷，形容是「致命的危險」。她早前促請，俄羅斯當局不要干預納瓦爾尼前往外國就醫。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周四（20日）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤，關注納瓦爾尼疑遭落毒的突發事件。默克爾對消息表示「非常震驚」，呼籲俄國立刻調查事件，並指德國願意提供醫療救援。

德國外交部發聲明稱，納瓦爾尼多次批評政府，透過深入調查打擊貪腐，即使他的工作再三受到阻撓，但對於促進民主和建立公民社會十分重要。德國重申，希望俄國以透明的方式調查，為何納瓦爾尼的健康狀況突然惡化。

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責全編輯：鄧燕君