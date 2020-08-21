【創業兵團】初創MICology推模擬軟件　解工業建築業痛點

▲ 本地初創MICology創辦人劉耀中（左）及林泳豪表示，自動化的數據採集和集成解決方案，有助行業在交互式3D環境中搭建模擬場景，減少規劃錯誤及反覆試驗的時間。（湯炳強攝）

幻想有間萬呎房屋，你會如何布置？當你窮思極想，看着圖則措手不及時，模擬影像或幫上大忙。

80後劉耀中及林泳豪，看準工業及建築業痛點，於2018年成立MICology，專門提供數據可視化和模擬服務。不論置身大貨倉抑或地盤，亦有能力「看穿牆」，盡快完成場地規劃，助業界提高生產效率，節省成本。

二人於香港理工大學修讀互聯網及多媒體科技碩士課程時相識，畢業後一起開設遊戲公司。一次偶然機緣，他們發現AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等遊戲開發技術，亦能應用於不同行業上，遂在兩年前合資50萬元成立MICology。

林憶述，當時知悉機場想做模擬場景（Simulation），便覺得有發展潛力，隨即開發一套模擬3D軟件。包括在無人駕駛電動列車月台，評估人流管制措施，計算車門關閉時間、列車班次等；又設置停機坪無人倉，當維修員需要零件時，貨倉機械人會自動遞送。

▲ 林泳豪指，模擬場景能解決不少行業痛點。（湯炳強攝）

【創業兵團】國際快遞格價平台Spaceship 營業額衝破2000萬

【創業兵團】90後港男研本地小店App 「打卡」儲分換獎賞

數據轉化變圖像 預測可能情況

「以前搭建場地，非常依賴倉主的經驗，但面對新興科技，他們往往不諳貨架、機械人擺位。」林續稱，用上模擬機械人運動的預測性雙重系統，以及製作逼真的圖片合成數據集後，可事先搭建一個模擬場景，從而定出貨架位置、機械人路綫、地下磁帶路軌等，並即時測試物聯網（IoT）反應，不用再「估估吓」。

此外，該套軟件亦適用於建築業，只要將工程數據輸入電腦，便可轉換成3D圖像。「不少建築圖則盡是繁複數據，專業人士才看得懂這些數字或點、綫，之後想再量度水管或渠蓋的所需大小，亦頗為費時。」林泳豪指出，土力工程模擬能擺脫傳統上，不停度尺、看圖紙的做法，打開應用程式即分析出不同AR建模的效果，甚至具備「看穿牆」的能力，透視地下水管、電綫、地質層的狀況。

▲ 只要將數據輸入電腦，模擬軟件便可生成3D圖像。（受訪者提供圖片）

▲ 軟件適用於建築地盤、倉庫及人流管制等，具備「看穿牆」能力。（受訪者提供圖片）

劉耀中補充，將地理數據模擬，預測可能出現的情況，能有效提高生產效率，降低成本。「以往建築商花費不少時間在前期規劃，但設計會否出現問題，卻不得而知；現時在動土前，便能及時糾正錯誤。」

【疫市營商】德創業家不怕疫情 創線上家具租訂平台

部分項目叫停 疫下專注開發

公司目前員工逾10人，去年營業額達7位數字，今年更贏得香港貿易發展局「創業快綫2020－我最喜愛初創」獎項。

疫下失業率屢創新高，創科界請人卻仍艱難。林泳豪歎道，由於自己做遊戲出身，很看重用戶體驗，但不少電腦程式員只擅長編碼，未能在開發軟件時，代入用家身份，設計出人性化的產品。「如何融合設計及科技，是一大學問。近月公開招聘，每面試30個人，都未必請到1個。」

他又直言，疫情來襲，不少業務都「推遲得很厲害」。除難以「落Site」拍攝及測試AR系統外，亦因零售業成重災區，原本將為一間本地珠寶商，引入人工智能（AI）來觀察人流，礙於該企已關閉15間門市，合作也告吹了。「現時惟有專注開發軟件，做好不同場景的案例，以便未來洽談生意。」

記者：姚慧儀