  • 33°C
香港時間 : 2020821日 (五) 15:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【有價有市】旺角納米樓157呎　3年賺逾百萬　升值四成 

股樓投資 15:18 2020/08/21

分享：

政府放寬首置按保後，納米樓前景一度被看淡，加上疫情肆虐，令情況雪上加霜，舉例說，長沙灣AVA 61近期入伙，首兩宗成交都要蝕。不過，個別市區納米樓有價有市，業主持貨短短三年，勁賺四成。 

市場消息指，旺角基隆街逸新低層C室，實用面積157平方呎，連38平方呎平台，早前以388.4萬元連租約易手，實用呎價24,739元。資料顯示，業主於2017年7月以279萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺約109萬元。 

上址現獲承租，租約期至明年1月，月租9,500元，以388.4萬元成交價計，新買家料享2.9厘租金回報。 

旺角逸新於2017年開售，主打納米單位，為單幢樓設計，共建138伙單位，實用面積由157平方呎起，至最大312平方呎。雖然當時市場普遍看淡該盤，惟首輪銷情仍然報捷，吸引不少投資者認購。

旺角逸新於2017年開售，當時吸引不少投資者認購。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
2020/08/18
【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕
【第三波疫情】納米樓業主踫上疫市　一年蝕逾150萬
2020/07/13
【第三波疫情】納米樓業主踫上疫市　一年蝕逾150萬
納米樓 逸新

下一篇文章

【宏觀中國】中國政策空間大　林毅夫：中國具8%的增長潛力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬