【有價有市】旺角納米樓157呎　3年賺逾百萬　升值四成 

政府放寬首置按保後，納米樓前景一度被看淡，加上疫情肆虐，令情況雪上加霜，舉例說，長沙灣AVA 61近期入伙，首兩宗成交都要蝕。不過，個別市區納米樓有價有市，業主持貨短短三年，勁賺四成。

市場消息指，旺角基隆街逸新低層C室，實用面積157平方呎，連38平方呎平台，早前以388.4萬元連租約易手，實用呎價24,739元。資料顯示，業主於2017年7月以279萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺約109萬元。

上址現獲承租，租約期至明年1月，月租9,500元，以388.4萬元成交價計，新買家料享2.9厘租金回報。

旺角逸新於2017年開售，主打納米單位，為單幢樓設計，共建138伙單位，實用面積由157平方呎起，至最大312平方呎。雖然當時市場普遍看淡該盤，惟首輪銷情仍然報捷，吸引不少投資者認購。

▲ 旺角逸新於2017年開售，當時吸引不少投資者認購。

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