煙花大會因疫情停辦 日報章以AR技術延續傳統

每年8月日本長野縣均會舉行諏訪湖煙火大會，唯日本疫情持續反覆，主辦方無奈取消盛事。有當地報章就此用特別方法，延續這個已有70年歷史的煙火祭。

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《信濃每日新聞》於8月15日的頭版，刊登一張諏訪湖的晚霞照片。讀者只需透過掃描照片左下方的二維碼，再對準諏訪湖照片，燦爛奪目的煙花即以AR技術呈現在讀者眼前。「煙火大會」的長度雖然比原版大幅縮短，只有數十秒，但當地民眾都表示，能以另類方式，再次參與這項傳統活動，感動得差點流眼淚。《信濃每日新聞》亦因為這個貼心安排，大獲好評。

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諏訪湖祭湖上煙火祭，為日本長野縣每年8月15日舉辦的慶典，亦是日本最大的煙火大會之一。煙火在阿爾卑斯山為背景的映襯下，每年吸引超過50萬民眾及遊客前來觀賞。

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