【新冠肺炎】患者嗅覺味覺受損為病徵 難辨甜與苦

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過2,267萬人確診。英國有研究發現，部分新冠肺炎患者染疫後會出現嗅覺及味覺受損的病徵，其中包括難辨別苦味和甜味。研究人員認為新冠肺炎患者嗅覺和味覺受損，或因為冠狀病毒影響相關神經細胞。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國東英吉利大學（East Anglia University）的研究團隊，對30名志願者進行了嗅覺和味覺測試。在30人當中，其中10人感染新冠病毒；10人患上重感冒；10人為沒有感冒或流感症狀的健康人士。

研究結果指出，新冠肺炎患者識別氣味的能力明顯較健康人士及重感冒患者更弱，而且通常不會出現鼻塞或流鼻涕的症狀。而且在味覺方面，新冠肺炎患者亦無法區分苦味和甜味。

負責帶領研究的東英吉利大學教授菲爾波特（Carl Philpott）表示，由於新冠肺炎與流感會出現類似症狀，如患者喪失味覺或嗅覺，可用作區分該人是患上新冠肺炎或流感。

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菲爾波特建議，如民眾懷疑自己有機會感染新冠肺炎，在家可先用咖啡、大蒜、橙、檸檬或糖等食物飲品，先進行嗅覺和味覺測試。但他強調上述簡單測試只是初步測試，民眾仍要前往醫院或診所接受新冠病毒檢測。

菲爾波特又指出，味覺和嗅覺受損只是短期病徵，大部分新冠肺炎患者康復後，都可在數周內恢復味覺和聽覺。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國有研究發現，部分新冠肺炎患者染疫後會出現嗅覺及味覺受損的病徵。