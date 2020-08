▲ 破例為弟弟白宮辦葬禮 特朗普:我認為恰當

美國總統特朗普(Donald Trump)弟弟羅伯特(Robert Trump)因病逝世,終年71歲。特朗普有意幫弟弟在白宮舉行葬禮。然而,在白宮舉行葬禮並不常見,上一次為57年前,總統甘迺迪被暗殺後。不過,特朗普認為幫弟弟在白宮舉行葬禮是「恰當」(appropriate)。

美國全國廣播公司(ABC)報道指,特朗普有意在當地時間周五,為弟弟羅伯特在白宮東廳舉行葬禮,並已邀請約200名親友出席。

特朗普曾表示:

「我認為他會感到極度榮幸。他愛我們的國家,非常愛我們的國家。他一直為我們做過的事,我們為國家做過的事感到自豪。所以,我認為這(在白宮替他舉行葬禮)是恰當。」

('I think he'd be greatly honored. He loves our country - he loved our country so much. He was so proud of what we were doing and what we are doing for our country. So, I think it would be appropriate.)

在白宮為一般國民舉行葬禮十分罕見,史上僅出現過兩次,包括前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)的顧問及前總統林肯(Abraham Lincoln)之子。

羅伯特的事業生涯,始於華爾街,後來加入家族商業王國,擔任特朗普集團(Trump Organization)高層。

有特朗普傳記作家形容,羅伯特為人溫和理智,不像特朗普般愛出風頭,虛張聲勢的事情留給兄長,但他有時亦展現特朗普般的脾氣。

