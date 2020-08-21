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破例為弟弟白宮辦葬禮 特朗普：我認為恰當

環球社會熱點 15:36 2020/08/21

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破例為弟弟白宮辦葬禮 特朗普：我認為恰當

美國總統特朗普（Donald Trump）弟弟羅伯特（Robert Trump）因病逝世，終年71歲。特朗普有意幫弟弟在白宮舉行葬禮。然而，在白宮舉行葬禮並不常見，上一次為57年前，總統甘迺迪被暗殺後。不過，特朗普認為幫弟弟在白宮舉行葬禮是「恰當」（appropriate）。

美國全國廣播公司（ABC）報道指，特朗普有意在當地時間周五，為弟弟羅伯特在白宮東廳舉行葬禮，並已邀請約200名親友出席。

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特朗普曾表示：

「我認為他會感到極度榮幸。他愛我們的國家，非常愛我們的國家。他一直為我們做過的事，我們為國家做過的事感到自豪。所以，我認為這（在白宮替他舉行葬禮）是恰當。」

（'I think he'd be greatly honored. He loves our country - he loved our country so much. He was so proud of what we were doing and what we are doing for our country. So, I think it would be appropriate.）

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在白宮為一般國民舉行葬禮十分罕見，史上僅出現過兩次，包括前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）的顧問及前總統林肯（Abraham Lincoln）之子。

羅伯特的事業生涯，始於華爾街，後來加入家族商業王國，擔任特朗普集團（Trump Organization）高層。

有特朗普傳記作家形容，羅伯特為人溫和理智，不像特朗普般愛出風頭，虛張聲勢的事情留給兄長，但他有時亦展現特朗普般的脾氣。

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責任編輯：林嘉莉

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