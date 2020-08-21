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【宏觀中國】中國政策空間大　林毅夫：中國具8%的增長潛力

股樓投資 15:10 2020/08/21

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北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫可謂「牛人牛語」。日前，他出席活動時發言稱，展望未來，中國仍有8%的增長潛力。

其他文章：【阿里巴巴業績】阿里巴巴績後逆市跌　高盛調升目標價至306元

他指出，中國增長潛力能夠發揮多少，決定在於需求側，主要把握國內需求，中國是一個14億人口的大市場，空間大，可用的手段多。

其中，中國政策空間大，從貨幣政策看，現在中國的基準利率為正，還有下調空間，還可調低存準率。從財政政策看，中國的名義政府負債率為60%，低於很多發達國家的水平。

其他文章：【中美角力】貿易戰再開火　中國製拖車組件遭雙反調查

但林毅夫強調，暫時並不主張用盡所有彈藥，畢竟在疫苗研製出來前，不確定性仍然較高，不能巴子彈都打光，「有可能達成目標，與是否把政策空間全部用上是兩回事。」

他認為，如果今年實現3%左右增長，給明年一定空間，這樣安排比較合理，換言之，下半年增長率只需達到7.6%。

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記者：林衛

疫苗 中國 經濟

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