【宏觀中國】中國政策空間大　林毅夫：中國具8%的增長潛力

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫可謂「牛人牛語」。日前,他出席活動時發言稱,展望未來,中國仍有8%的增長潛力。

其他文章:【阿里巴巴業績】阿里巴巴績後逆市跌 高盛調升目標價至306元

他指出,中國增長潛力能夠發揮多少,決定在於需求側,主要把握國內需求,中國是一個14億人口的大市場,空間大,可用的手段多。

其中,中國政策空間大,從貨幣政策看,現在中國的基準利率為正,還有下調空間,還可調低存準率。從財政政策看,中國的名義政府負債率為60%,低於很多發達國家的水平。

其他文章:【中美角力】貿易戰再開火 中國製拖車組件遭雙反調查

但林毅夫強調,暫時並不主張用盡所有彈藥,畢竟在疫苗研製出來前,不確定性仍然較高,不能巴子彈都打光,「有可能達成目標,與是否把政策空間全部用上是兩回事。」

他認為,如果今年實現3%左右增長,給明年一定空間,這樣安排比較合理,換言之,下半年增長率只需達到7.6%。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!