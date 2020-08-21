【大戶動向】人民幣回勇　中資股基金重新吸資近85億元

▲ 中港基金雖然吸資，整體環球股票資產基金卻錄資金流出，今個星期走資金額約293億元

人民幣近來走勢回穩，中資股互惠基金及ETF亦重新吸資，根據富瑞資金流報告，截至星期三 （19日）止的一周，中資股互惠基金及ETF扭轉延續了四個星期的走資浪，轉為吸資84.2億元。

根據上述富瑞資金流報告，中資股互惠基金及ETF吸資之餘，港股互惠基金及ETF期內亦同步錄得7.2億元資金淨流入，累計連續三個星期吸資11.9億元。至於中港股票互惠基金及ETF全個星期計，則合共吸資91.4億元。

中港基金雖然吸資，整體環球股票資產基金卻錄資金流出，今個星期走資金額約293億元，當中包括美股在內的北美市場基金乃走資重災區，期內金額497.7億元。

黃金資產今個星期走勢略現起色，令黃金相關基金亦重新輕微吸資，金額5.7億元；貴金屬資產基金同樣受惠，期內吸資額13.7億元。

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