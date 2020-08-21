【大行報告】阿里績佳惟股價偏軟 大行指疫情有助電商發展

大行 看法 評級 目標價

野村 集團業績優於預期，收入按年升34%至1,538億元，高於市場預期的4%。中國電商EBITDA利潤率按年跌2.7個百分點至68.2%，低於該行預期的至70.7%，相信因為集團作更多投資。

FMCG、家居及消費電子品類GMV增長強勁。直播電商生態建設持續完善，淘寶直播GMV按年增長100%，其中商戶自播GMV貢獻達60%，有利收入增速加快。 維持「買入」 $309

高盛 重申阿里巴巴「買入」投資評級，上調對其港股目標價14%至306元，反映對其內地零售市場及雲業務估值提升，及提升螞蟻科技估值水平。

集團業績優於預期，收入按年升34%至1,538億元，高於該行及市場原預期各3%及4%，其非通用會計準則（Non-GAAP）每股攤薄盈利14.82元，高於該行及市場預期。

首財季內地零售市場的活躍用戶，按季增加1,600萬戶至7.42億戶(按年升10%)，截至今年6月公司旗下移動活躍用戶按年升16%至8.74億戶，持續在邊遠地區吸納新用戶，而旗下淘寶特價版亦錄快速增長。天貓實物商品商品交易總額（GMV）按年升27%，對比2020財年第四財季增長10%，快速消費品及消費類電子產品持續增長強勁。該行指阿里巴巴首財季旗下天貓核心商品交易總額增長快於新冠疫情前水平，看好阿里巴巴的市場佈局、持續創新及強勁執行力。 重申「買入」 $268上調至$306

富瑞 集團收入按年升34%，經調整後EBITDA升30%，Non-GAAP每股攤薄盈利升22.8%，均勝市場預期；惟經調整後EBITDA利潤率按年跌1個百分點至33.2%。

該行指，集團策略執行能力強，有效將消費者分類，而疫情爆發令消費者習慣從綫下轉至綫上，消費者平均支出有所以提升。 「買入」 由$300上調至$307

摩根士丹利 該行指，集團經過2021財年第一財季的強勁增長後，預料增速將轉趨放緩。

該行認為，由於集團業務總量持續提升，預料物流業務的盈利能力將會改善。另外，盒馬鮮生（Freshippo）持續擴張網點，相信現有店舖盈利能力快速提升，將有助控制整體店舖的損失水平。

集團雲業務收入由2020財年第四財季的按年升58%，上升至2021財年第一財季的59%，由於相關業務市場仍有空間，預料疫後雲業務將現結構性增長。 跑贏同業 $290