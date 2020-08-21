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【烏龍事件】iOS版Adobe Lightroom出錯　更新後照片遭誤刪

科技 18:15 2020/08/21

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有Lightroom用家投訴Lightroom更新後，被誤刪大量照片，設定值亦同告消失，更找不到還原方法。

蘋果iOS版Lightroom用家注意！近日Adobe更新其修圖軟件iOS版Lightroom程式，卻惹出大禍。有Lightroom用家投訴更新後，被誤刪大量照片，設定值亦同告消失，更找不到還原方法。

>>>Adobe為「P圖」引入標籤功能　打擊虛假內容傳播

>>>【在家工作】Adobe推快捷域名「.new」　加快檔案轉換

據外國科技網站The Verge報道，近日在Twitter、Photoshop論壇、Reddit攝影師群組上，有不少用戶反映，更新iOS版本的Lightroom後，所有購買了的設定值（Presets）都失效，連照片都全部消失得無影無蹤。

有網友在Twitter指，手機內的照片受到影響，失去逾800照片，連同價值過百美元的付費設定值都不見了。

Adobe其後在官網證實，更新5.4.0版本有機會造成用戶的照片及設定檔遺失，若沒有即時上傳到雲端服務的內容，將會受到影響。但Adobe也強調，若已備份至Lightroom雲端，就毋需擔心。官方同時向受影響、無法回復資料的用戶致歉，現時也即時推出5.4.1修正版本。惟官方未在聲明中提及，後續會如何處理問題，以及任何後續賠償。

>>>Adobe推更新　iPad版Photoshop新功能登場

責任編輯：曾曉汶

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