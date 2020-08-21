【晶片股】台積電已產10億粒7納米晶片 足以覆蓋13個曼哈頓

▲ 台積電TSMC已製造超過10億粒7納米晶片，相當於13個曼哈頓街區。

台積電TSMC（美：TSM；台：2330）宣布，上月生產了第10億粒功能完整、沒有缺陷的7納米晶片。7納米投入量產兩年，目前服務全球十多個客戶，應用於超過100款晶片產品，台積電形容，10億粒7納米晶片足以覆蓋13個曼哈頓街區，每粒晶片至少集成10億粒晶體管，真正的「Exa level」，意味累計超過1百京級別的規模。

台積電表示，7納米晶片是產能提升最快的一代工藝，得益於公司在晶片製造行業中不斷累計經驗，「生產的晶片越多，就會了解問題產生在哪裡」，不斷減少缺陷並優化結果。台積電認為其優勢超越任何半導體廠商。

台積電稱，其率先將EUV（極紫外光刻）技術引進7納米的商業生產，為今年量產5納米鋪路。所生產的7納米晶片亦用於支持高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛所需的複雜計算。

台積電宣布，基於7納米的改良版6納米也進入量產階段，繼續使用EUV技術，並賦予新標準的微處理器，使晶體管密度提升至20%。

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編輯：陳華