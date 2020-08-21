了解大灣區營商環境 制定策略開拓商機

▲ （右起）香港貿發局研究總監關家明（Nicholas）丶渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆（Kelvin），渣打銀行大灣區業務總監紀鷺禧（Rose）丶以及主持羅佩怡（Apple）助投資者及企業了解及評估大灣區最新的營商環境。

本港企業想在「疫」境下站穩陣腳，關鍵在於掌握市場的最新動態和發展，從而善用自身優勢，穩中求勝。渣打銀行聯同經濟日報及香港貿易發展局在本月20日特別舉辦網上講座，分享市場首份針對粵港澳大灣區營商氛圍的季度調查，助投資者及企業了解及評估大灣區最新的營商環境，制定市場策略。

由渣打銀行及經濟日報主辦，香港貿易發展局支持的《展望粵港澳大灣區：了解區內營商環境及制定市場策略》網上講座，由香港貿發局研究總監關家明（Nicholas）、渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆（Kelvin），以及渣打銀行大灣區業務總監紀鷺禧（Rose）擔任嘉賓，與參加者分享其季度調查「渣打大灣區營商景氣指數」報告及區內最新資訊。

講座中，關家明分享了指數附設區內5大行業分類指數，包括製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業，報告反映了區內各行業的營商信心。期間，劉健恆亦為報告作出經濟分析，發現大灣區企業普遍預期第三季的經營將會有明顯改善，前景趨向樂觀。而紀鷺禧則分享大灣區的最新政策，包括跨境合作優惠等，助投資者及企業開拓更多新商機。

(資料由客戶提供)