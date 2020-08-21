【Clean Beauty愛好者留意】必學3步Kamedis抗敏護膚步驟

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近年 Clean Beauty 熱潮風靡全球！對消費者而言，「天然 、高效、抗敏」是最熱門的護膚話題，而這也令更多人在購買護膚品時關注無添加的護膚成分。
從以色列引入的肌膚科研權威Kamedis，以創新的萃取技術結合專利天然草本配方，為各種肌膚提供全方位修護。榮獲多項國際認證，專業皮膚科醫生都選用！
今次就用Kamedis的皇牌「舒緩系列」，教大家3個簡單抗敏護膚步驟！此系列適用於嬰幼兒、孕婦和成人肌膚，改善濕疹情況尤其顯著，一般乾燥肌用作基礎保濕也有不錯效果！打好個底，就隨時都可以擁有細嫩肌膚！
STEP 1 – 每天使用Kamedis天然溫和潔膚露洗淨皮膚，質地溫和、深層滋養全身。
STEP 2 – 溫和清潔後，用Kamedis保濕身體乳霜塗抹面部及身體皮膚，有助緩解肌膚乾燥、痕癢。
STEP 3 – 別忽略手部護膚！尤其抗疫期間常用消毒酒精，以Kamedis天然潤手霜呵護雙手，可保濕、修護及改善手部乾燥。
Kamedis皇牌「舒緩系列」全部產品
- 天然溫和潔膚露
- 柔潤保濕身體乳霜
- 天然潤手霜
- 特潤足部保濕啫喱
網上銷售點：【有貨】www.GimmickEasy.com
品牌網址：www.kamedis.hk
(資料由客戶提供)