【新冠肺炎】唱歌不會危險過講嘢？ 英研究：傳播風險與音量有關

▲ 英國有研究初步發現，在相同音量下，唱歌的風險不會說話高。

全球大流行的新型肺炎冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐，許多活動都被迫暫停，唱歌可能會吸引或噴出飛沫，更是高危活動之一。英國有研究初步發現，在相同音量下，唱歌不會產生比說話產生更多的呼吸道顆粒，風險較低。

這個研究項目名為Perform（表演），由布里斯托大學（University of Bristol）的科學家進行，邀請25個不同性別，種族，年齡和背景的專業表演者參加，包括來自音樂劇院、歌劇、福音、爵士樂和流行音樂等，研究他們在表演時產生的氣溶膠和飛沫的數量。

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氣溶膠（aerosols）是從人體呼出並漂浮在空氣中的微小顆粒。研究員讓參加者在沒有其他氣溶膠的環境下，以不同的音調和音量說生日快樂和唱生日歌。

研究發現，聲音音量對產生的氣霧量影響最大。例如，在相同音量水平的說話和唱歌之間有一些差異，儘管不是很大。而最大聲地唱歌或喊叫可能會產生30倍以上的氣溶膠。

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英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，相信不少愛唱歌的人都會歡迎這項研究結果。

目前這項研究仍處於初步階段，有待同儕審閱後才能發表。研究人員表示，保持環境通風，便能減少飛沫在空中傳播的風險，保障表演者和觀眾的安全。

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▲ 英國有研究初步發現，在相同音量下，唱歌的風險不會說話高。

責任編輯：葉芷樺