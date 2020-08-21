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【疫市求職】政府招聘逾430名支援服務助理　月薪達近1.3萬元

理財智慧 14:41 2020/08/21

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政府統計處於19日公布5至7月失業率，由4至6月的6.2%輕微下跌在最新6.1%，就業不足率由4至6月的3.7%，下調至3.5%。惟失業人數卻較上期增加約1,800人，總人數達24.3萬人。政府招聘逾430名支援服務助理，現已接受申請，月薪達近1.3萬元。

相關文章：【失業率】終止9連升回落至6.1%　失業大軍卻增至24.3萬人

政府表示，已在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約30 000個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。當中各決策局和部門按運作需要，合共開設逾430個有時限的支援服務助理職位，現正接受申請。

公務員事務局發言人今日（21日）表示，局方正統籌各決策局和部門有關支援服務助理的招聘工作，以提升效率和方便申請人無需重複遞交申請。成功申請者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。他們將會獲調派到不同的決策局和部門工作，負責執行一般文書職務。

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入職條件:
(a) (i) 在香港中學文憑考試五科(須包括中國語文科、英國語文科和數學科)取得第2級或同等[見註(1)]或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科(須包括中國語文科、英國語文科和數學科)取得第2級／E級或以上成績[見註(2)]，或具同等學歷；以及

(b) 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字[見註(3)]，並具備一般商業電腦軟件的應用知識。 

職責:

支援服務助理主要負責執行多個範疇的一般文書職務，包括：

  • 一般辦公室支援服務；
  • 人事；
  • 財務及會計；
  • 顧客服務；
  • 發牌及註冊；
  • 為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務；
  • 統計職務；
  • 資訊科技支援服務；
  • 其他部門支援服務

 

獲聘的申請人會調派到政府各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關決策局／部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，並可能須執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。 


具體入職要求和申請方法已經可到公務員事務局網站，申請人可透過該網站遞交申請。截止申請日期為9月3日（星期四）。

 

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責任編輯：黎淑雯

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