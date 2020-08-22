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【新冠疫情】世銀指疫情將致1億人陷入「極端貧困」

環球政經 17:29 2020/08/22

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新冠病毒疫情來襲，多國經濟在第二季陷入停擺。世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)認為，疫情恐令全球7,000萬至1億人口陷入「極端貧困」，遠高於5月時預測的6,000萬。馬爾帕斯接受法新社專訪時指出，如果疫情繼續惡化，極端貧困人口還會繼續增加。

馬爾帕斯還呼籲債權國減免貧窮國家的債務。今年4月，二十國集團（G20）財長和央行行長會議已經暫緩部分貧困國家償還債務，直至今年年底。但是馬爾帕斯認為，對於已經陷入季度貧困的國家而言，延長債務支付遠遠不夠，經濟衰退意味他們無法償還還款。

疫情造成部分貧困地區工作機會不斷減少，同時出現食物供給問題，居民獲取食物困難。根據世銀定義，「極端貧困」人口每人每日生活費不足1.9美元（約14.7港元）。

相關文章：【新冠肺炎】全球年輕患者比例增至15%　世衛：低風險並不代表零風險

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撰文 : 李勝男

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