【新經濟ETF】今年新經濟ETF表現強勁　港版納指料助更上一層樓（iMoney專題）

據《iMoney》報道，新經濟ETF產品多寡令投資者有更多選擇，但真正令香港的股民投入新經濟股熱潮原因，只怕是大市回報的落後，尤其是新冠疫情後，生物科技、在家工作及雲端計算等都成為了灸手可熱的主題，同時銀行、工業、能源等的舊經濟板塊卻無人問津，但偏偏追蹤恒生指數的盈富基金 （02800） ，其成分股有很大部分都偏重在舊經濟板塊，難怪年初至今仍蝕近一成，基本上香港上市的每一隻新經濟ETF，都能跑贏盈富基金，如GX中國雲算 （02826） 年初至今便已賺70.9，遇上電動車熱潮的GX中國電車 （02845） 更已賺31.9%。

在這種新的投資常態下，過往由盈富基金壟斷本港ETF成交額的現象已不復再，取而代之是A股、黃金、槓反、以及新經濟ETF的成交額節節上升，鐘駿指，旗下部分ETF如GX中國生科過往日均只有過百萬港元成交，但現在動輒已有千萬成交，而新上市的GX中國半導也在過去數日維持過千萬港元成交。

近期恒生指數公司宣布推出被譽為「港版納指」的恒生科技指數。指數出台後，當日Google搜尋趨勢的其中一組熱門搜尋字正是「港版納指ETF」。雖然現在仍未有ETF追蹤該指數，但GX中國雲算，以及三星中國龍網 （02812） 的成分股中，分別有43.3%及62%的持倉與指數重疊，是十隻新經濟ETF中，與「港版納指」相似度最高的ETF，當中後者更持有ATMX（騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）這4隻熱門新經濟股。

恒生科技股指的出現，印證市場對新經濟的重視，相信未來投資新經濟的資金會有增無減，而在跨境投資的限制下，新經濟ETF更是投資新經濟中，最方便及全面的方法。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪