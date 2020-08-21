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工銀亞洲20周年 董事長高明：未來力拓智慧金融、大灣區

即市財經 14:30 2020/08/21

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工銀亞洲在香港成立20年，兩年前更成為6間本地系統重要性銀行之一，總資產規模逼近1萬億元。近年積極拓展零售業務的工銀亞洲，主席兼執行董事高明接受本報專訪時表示，未來會繼續循網絡金融及大灣區兩大範疇，進一步提升本地市場佔有率。

金融機構近年積極採用金融科技，工銀亞洲亦雙管齊下推動數碼化，內部除推出遙距服務、在分行加入5G等數碼元素；對外亦合組財團取得虛擬銀行牌照，透過線上線下服務互補，為客戶打造創新的銀行服務體驗。

分行引入5G技術 另組虛擬銀行

高明表示，零售業務的發展核心在於創新，未來會推動落實「智慧金融」，該行早前已推出智能客服、ATM無卡提款及手機開戶等服務，更在中環旗艦店引入5G網絡技術，增添多部5G智能設備，客戶可以「半自助」形式快至數分鐘內完成開戶。

工銀亞洲內部推動數碼化之餘，對外亦夥騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 等4名股東合資取得虛擬銀行牌照，富融銀行是首批獲發牌照的8間機構之一。

高明：工銀與富融探討創新銀行服務及產品

高明透露，正積極參與富融銀行建設，目前已經與其建立代理行關係，在帳戶、存款、貸款及滙款方面開展機構銀行業務合作，雙方亦會繼續研究，探討面向廣大客戶的創新銀行產品及服務。

工銀亞洲目前共設有57間分行。高明指工銀擁有的分行網絡廣泛，且提供零售及商業銀行、投行等多元化金融服務，而虛擬銀行則專注互聯網平台，向零售客戶提供銀行服務。

她相信，兩者在業務模式、客戶定位、金融科技等領域各有優勢，潛在協同互補的空間大；而傳統銀行亦可視虛銀出現，是推動數碼及電子化業務發展的契機，並藉此提升競爭力。

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