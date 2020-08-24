【新經濟ETF】8月兩隻新經濟ETF面世　跨市場投資新經濟更方便（iMoney專題）

中國新經濟股橫跨中、港、美三地股市，投資者往往要面對跨境投資的問題，難怪今年湧現了一批跨市場新經濟ETF，適逢有基金公司在8月7日推出兩隻新經濟ETF後，令本港跨市場的中國新經濟ETF的數目達到10隻，數目為三地之最。《iMoney》探討新經濟ETF的投資熱潮是否已經開始？

「香港擁有最多同時囊括中、港、美上市的中國新經濟股ETF。」未來資產環球投資（香港）ETF銷售副總裁鍾駿說道。近10年以來，新經濟成為中國乃至全球的投資主題，但中國新經濟股的生態卻十分特別，它們會同時分布在中、港、美三地。因此對散戶來說，如果要全面捕捉中國新經濟熱潮，一方面你要同時開設港股、A股及美股戶口，另一方面是要對三地股市的股票有基本認識。

有見此趨勢，近年很多基金公司都推出了橫跨三大市場的中國新經濟ETF，當中未來資產旗下的Global X便在8月7日推出了GX中國半導 （03191） 及GX中國機智 （02807） 。鐘駿表示，中國佔全球半導體需求的30%，但只佔半導體生產的4%至5%，在中美角力下，中國半導體的生產將會本地化；同樣地，中國將會如日韓般，面對人口老化問題，如要維持競爭力，機械人的應用必不可少，現時中國政府正支持行業本地化，他坦言這是未來10年的投資主題。

計及Global X今次推出的兩隻ETF，現時追蹤中國新經濟行業的ETF已達10隻，相對而言，A股市場只有一隻跨境新經濟ETF，而美股則則有5隻。在每家基金公司合力「做大這塊餅」下，投資者對中國新經濟ETF也興趣盎然，鍾駿透露，Global X旗下ETF於本港的資產管理規模（AUM）在今年初只有5億美元，但僅僅在半年後，AUM已急升至7月底約10億美元，當中GX中國生科 （02820） 在年初只有1.47億美元的AUM，直至7月底時已升超過一倍至2.83億美元。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪