總商會：外國制裁、商業夥伴財困成最大挑戰　近半中小企憂最多撐半年

▲ 香港總商會調查發現，企業視「商業夥伴出現財務困難」和「外國制裁產生的不確定性」為當前面對的兩大挑戰。

新冠肺炎確診宗數稍為回落，但營商環境未必可以迅速反彈。香港總商會調查顯示，近半受訪的中小企及四分一大型企業憂慮，政府若不推出新一輪紓困措施，最多只可再支撐半年營運。

結果顯示，受訪企業視「商業夥伴出現財務困難」和「外國制裁產生的不確定性」，為當前面對的兩大挑戰。調查結果又顯示，36%受訪公司的營業額較疫情前大跌至少一半。

總商會總裁梁兆基表示，中小企向來是香港商界的骨幹，現時眾多中小企陷入困境，情況令人憂慮。他續指，現階段最重要是政府與商界同心協力，確保這些企業可以度過難關。

會員冀政府專注抗疫及支持復甦經濟

對行政長官《施政報告》的期望方面，受訪會員一致認為，政府應著墨於「持續抗疫及改善醫療系統」，其次是「提供財政支援以復甦經濟」，而「改善政府管治及維持安全營商環境」則排行第三。

總商會本月11至15日，進行有關《施政報告》及政府紓困措施的調查，共收回231份問卷。其中25%來自專業及商業服務業，15%來自貿易業。另外，59%的受訪公司為中小企，僱員人數少於50人。

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編輯：趙穎妍