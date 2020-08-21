【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產

新冠肺炎疫情全球大流行，全球各國藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對疫情，俄羅斯疫苗成為全球首款註冊疫苗。外界一直質疑俄羅斯疫苗欠缺測試數據，俄羅斯宣佈將安排4萬名志願者接受疫苗測試，並預計可於下個月開始全面生產疫苗。

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美媒報道，俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合作研發「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，於本月初獲俄羅斯監管部門批准。

Gamaleya Research Institute科學工作副主任洛古諾夫（Denis Logunov）表示，疫苗要獲得有條件註冊證書，代表當局有義務進行額外的擴展臨床測試。洛古諾夫指出，目前已與4萬名志願者達成臨床測試協議，研究疫苗的免疫性及安全性。

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俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也表示，除了於俄羅斯國內進行測試外，當局更計劃於阿聯酋、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西或印度進行臨床測試。

俄羅斯未進行第三階段人體測試，至今尚未發布有關測試的科學數據，也未有公佈曾安排多少人進行第一及第二階段的測試。根據世衛組織（WHO）的數據，全球目前有30種候選疫苗正處於臨床測試階段，但WHO將俄羅斯疫苗列為處於第一期測試的疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 俄羅斯宣佈將安排4萬名志願者接受新冠肺炎疫苗測試，料可於下個月起全面生產疫苗。