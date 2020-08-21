【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術

▲ Sony昨（20日）晚公布PS5首部宣傳影片，並在影片中展示DualSense無線控制器的自適應扳機，以及PS5主機的Tempest 3D音效技術。

預計今年內推出的PlayStation 5（PS5），廠商Sony的宣傳活動也開始緊鑼密鼓地展開。Sony昨（20日）晚公布PS5首部宣傳影片，並在影片中展示DualSense無線控制器的自適應扳機，以及PS5主機的Tempest 3D音效技術。

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在是次的宣傳影片中，可看到一名年輕女性的目光和動作，看到PS5新主機出現在眼前。她更走到冰凍湖面上，感受到腳下冰層的龜裂，其後更出現巨大海怪，從而展現PS5的DualSense無線控制器將會帶來感受到的觸覺回饋感應。

其後聲音從前方、側面、上方或後方傳來，展現PS5主機的Tempest 3D音效技術。而最後主角拉開手上的弓箭，玩家將會感受到弓弦的張力，用來顯示出DualSense無線控制器的自適應扳機技術。

Sony官方網站也分享了多款遊戲開發人員，如何將DualSense的自適應扳機技術應用到遊戲體驗。如「Marvel’s Spider-Man: Miles Morales」中，用家會被毒液轟炸、射擊遊戲「Deathloop」會出現板機卡住的真實感。

▲ 「Marvel’s Spider-Man: Miles Morales」中，用家能體驗Tempest 3D音效技術。（PlayStation官網截圖）

Sony表示，盼透過PS5主機和DualSense無線控制器的新技術，讓用家更身歷其境地體驗遊戲世界的變幻莫測。

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責任編輯：曾曉汶