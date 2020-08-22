【財經須知】炒中國新經濟股　中港美三地股票各不同（iMoney專題）

中、港、美上市的新經濟股有何分別？《iMoney》分析指，本港的新經濟股大多為軟件股，由恒生科技股指所見，其30隻成分股中，只有不足三分一為硬件股，十大權重股中則只有小米 （01810） 、舜宇光學科技 （02382） 及中芯國際 （00981） 3隻硬件股，另外在港交所容許沒有盈利能力的生物科技股上市後，香港也是生物科技股集中地。

大部分硬件股都會留在A股上市，如半導體、醫療設備、機械人等的行業，以半導體行業為例，整個產業鏈中除了港人熟悉的晶片代工廠外，也有晶片設計、半導體封裝，甚至是半導體原料的公司，而產業鏈中的大部分都是在A股之中。

至於美國中概股則大多數為未有盈利企業，這是因為外資創投投資了中國初創企業，必然會尋求海外上市，而最好的選擇就只有美國及香港，而在現行上市制度之下，如果仍然是虧損的公司，一般會在美國尋求上市，如拼多多、蔚來汽車等。

這也解釋了即使近日中國企業面臨美國監管機構監管收緊，但仍有企業赴美上市，如電動車製造商小鵬汽車和互聯網房地產中介貝殼找房等，便於近日尋求在美國首次公開募股（IPO）。可見，要捕捉中國新經濟機遇，需要在中、港、美三大市場尋寶。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪