【新股IPO】Airbnb全球房源禁派對 設入住上限不超過16人

▲ Airbnb宣布禁止房源舉行party，並設入住上限不超過16人。

網上租房平台Airbnb昨（20日）發布一項禁令，因應新冠肺炎疫情，禁止全球用戶在該平台提供的住所內進行任何派對或其他大型活動。另外，Airbnb實施新規，入住人數不得超過16人。

Airbnb公告稱，上述禁令將適用於平台未來的所有預定，且無限期有效，直至另行通知。

該平台稱，有73%的房源已經在入住規定中禁止派對。且平台亦刪除適合舉辦活動，包括「event friendly」、「parties and events allowed」等搜索過濾選項，並告知用戶，須遵守當地防疫措施。

Airbnb美國時間周三確認，已向美國證監會（SEC）以保密存檔方式申請新股上市，有消息指最快年內上市，估值降至180億美元。

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編輯：陳華