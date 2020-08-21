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【美國疫情】電影院恢復營業　天能、黑寡婦陸續上映

商業 13:41 2020/08/21

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「天能」在9月3日上映外，Marvel電影《Black Widow（黑寡婦）》亦於11月6日上映。

新冠肺炎疫情全球大流行，多部電影延遲上映，美國大型電影院更連續關閉5個月。據CNBC報道，美國大型電影院包括AMC、Regal、Cinemark和Marcus，陸續重新營業。當中，AMC更是首間復業的電影院，其目標為現有600間戲院中，400間能在9月份營業，放映由著名導演Chirstopher Nolan執導的《TENET天能》。

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其實在今年第二季度，AMC、Cinemark和Marcus的收入因疫情大跌，下跌96%至99%。AMC更在疫情爆發前，已負債47.5億美元，而至於6月份疫情爆發，一度面臨破產危機。最後與債權人達成協議，償還債務的時間，至少維持到2021年。

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據了解，Cinemark擁有超過500間戲院，現計劃在星期五重啟三分之一，而餘下的三分之二戲院，將分別在星期二和8月28日，分兩個階段逐步重啟。Marcus亦計劃先在周五重啟35間戲院，而餘下91間戲院將在「天能」上映時，同步重啟。至於Regal，現於美國有約550間，惟暫未公布周五復業的戲院數目。

除了「天能」在9月3日上映外，DC電影《Wonder Woman 1984（神奇女俠1984）》、Marvel電影《Black Widow（黑寡婦）》，亦分別在10月2日和11月6日上映。

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責任編輯：馬意文

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